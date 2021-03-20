美中激烈互嗆　學者：中國自認已不須遵守禮節

（中央社記者戴雅真倫敦19日專電）美中高層在阿拉斯加會談，當媒體的面激烈互嗆。「金融時報」報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的發言顯示，中國自認已不再需要遵守這類外交會議中必備的禮節。
這場會談是美國總統拜登（Joe Biden）今年1月上任以來，兩國高層首度面對面溝通，由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（JakeSullivan）在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage）會晤楊潔篪與中國外交部長王毅。然而，雙方罕見在鏡頭前脣槍舌劍，也沒有在慣例開放數分鐘後，就把媒體請出場，而是讓媒體旁觀大戲。「金融時報」報導，美國和中國這次都打破了外交傳統，不尋常地讓大眾目睹美國與中國逐漸擴大的嫌隙。美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）國安專家布勞（Elisabeth Braw）表示，楊潔篪的發言顯示，中國想要拋棄這類外交會談對外呈現的禮節。她指出：「中國政府顯然認為不再需要遵守這些長久以來建立的標準，他們自認為占上風，不介意別人覺得他們打破了成文或不成文的規矩。這十分危險。」前中國外交官高志凱（Victor Gao）分析，楊潔篪希望他的中國觀眾，包括他的老闆，都知道他回應了這些重要議題。布林肯開頭就羅列美方對中方的不滿，包括網攻、打壓新疆香港與台灣，稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」。楊潔篪則回擊指控美國是「冷戰思維」，表示美國慣用武力和財力「壓制」其他國家，並「煽動其他國家攻擊中國」。他還表示，美國處理少數族裔和種族歧視的方式，早已讓許多美國人對民主失去信心。楊潔篪的發言持續超過15分鐘。雖然楊潔篪的發言不合常規，但布林肯也沒有照常理出牌。「金融時報」指出，通常在雙方簡短致詞後，媒體就會被請出場。不過在楊潔篪發表長篇大論之後，布林肯卻不尋常地邀請媒體留下來聽他反擊。布林肯表示，美國的盟友都「非常滿意」美國終於回來了，也對中國的行徑「深感關切」。中國外交部發言人趙立堅隨後批評，聲稱美方不遵守事先有關發言時間的約定，「是美方挑釁在先，挑起爭端在先，所以雙方從一開始在開場白的時候就充滿了火藥味和戲劇色彩，這不是中方的初衷。」趙立堅說：「阿拉斯加是美國最靠北的州。中國代表團成員抵達阿拉斯加的時候，不僅感受到了阿拉斯加寒冷的天氣，也感受到了美國主人的待客之道。」美方官員指控楊潔篪違反每人發言上限2分鐘的禮節，稱他「滔滔不絕，戲劇化地發表流於形式的」言論。美方官員曾表示，不希望這次會談被侷限於在人權和民主議題上打口水戰，美方希望看到的是行動。這並不是楊潔篪首次在外交場合失去耐心。2010年，在河內的一場會談，當時美國由國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）出席，許多東南亞國家的外長與會。當中國在南海的領土爭議被提出時，楊潔篪出言警告：「中國是一個大國，比這裡的其他國家都要大。」雖然當時是閉門會議，但這番發言被與會美國外交官洩露給記者。據稱楊潔篪說話時看著新加坡外長。（編輯：馮昭）1100320