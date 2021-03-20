絕不坐視淪幫凶　拜登賀錦麗連袂譴責仇亞裔暴力

（中央社亞特蘭大19日綜合外電報導）美國喬治亞州亞特蘭大市和近郊本週發生3起按摩水療館槍擊案，8名死者含6名亞裔女性，讓亞裔社群陷入一片哀戚。總統拜登今天走訪當地，譴責反亞裔美國人暴力升高。
拜登表示，全國面對種族歧視和仇外言行不能沉默以對甚至沆瀣一氣，必須團結一致對抗仇恨。拜登與喬治亞州亞裔美國人社群領袖會面後，在亞特蘭大艾莫瑞大學（Emory University）發表簡短演說時表示，他向在座者坦承，美國各地常有對仇恨和暴力情事「視而不見、沉默以對」的情況。拜登說：「而這必須改變，因為沉默就等於沆瀣一氣，我們不容這般默許。我們必須發聲，必須行動。」他呼籲國人「對抗這種仇外再起的情況」。拜登表示，美國人「再次學到一直以來所曉得的：慎言。當前這個叫新型冠狀病毒，就這樣。」法新社認為拜登雖沒點名前總統川普，但此話明顯是衝著川普言行助長仇恨亞裔而來。路透社提到聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天說川普的言論讓暴力問題更加嚴重。川普先前多次將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）稱為「中國病毒」、「功夫流感」。拜登指出，過去一年針對亞裔美國人的仇恨攻擊事件「暴增」。舊金山非營利組織「停止仇恨亞太裔」（Stop AAPI Hate）16日公布報告表示，從疫情爆發到今年2月底，約1年時間裡至少有將近3800起仇恨亞裔事件，包括言語和肢體攻擊、歧視及侵犯公民權利。同訪喬治亞州的美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）說：「種族歧視在美國確實存在，一直都是如此；仇外、性別歧視也都是一樣情況。總統和我不會沉默以對，不會袖手旁觀，我們會一直發聲對抗暴力、仇恨犯罪和歧視，不分時間地點。」賀錦麗還說：「過去一年，有居高位者拿亞裔當替罪羊，正是擁有最大發言權者在散播這類仇恨。拜登政府面對種族暴力絕不坐視。」拜登先前就排定赴亞特蘭大，但原本為聚焦防疫計畫而來，不料當地卻發生亞裔多人死亡的槍擊。拜登和賀錦麗在會見亞裔美國人社群領袖前，先在總部設於亞特蘭大的美國疾病管制暨預防中心（CDC）聽取疫情最新簡報並感謝公衛和醫護人員齊力抗疫。亞特蘭大和近郊3家按摩水療館16日接連發生槍擊，21歲白人犯嫌朗恩（Robert Aaron Long）面臨8項殺人罪和1項加重攻擊罪。朗恩辯稱並非仇視亞裔，犯案是為「戒除上按摩院的癮」，但這起連環槍擊案已引發全美對亞裔社群安全的高度關注，也讓針對亞裔的種族歧視現象浮上檯面。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1100320