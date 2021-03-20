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港改選制　議員估計立法會直選議席只占3成

中央社

2021-03-20 11:25:09

▲中國人大表決定通過修改香港選制。在北京當局推行「愛國者治國」的原則下，香港選舉制度的改變勢在必行，有親政府的立法會議員估計，今後立法會議席中，直選議席只占1/3的機會較大。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國人大表決定通過修改香港選制。在北京當局推行「愛國者治國」的原則下，香港選舉制度的改變勢在必行，有親政府的立法會議員估計，今後立法會議席中，直選議席只占1/3的機會較大。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者張謙香港20日電）在北京當局推行「愛國者治國」的原則下，香港選舉制度的改變勢在必行，有親政府的立法會議員估計，今後立法會議席中，直選議席只占1/3的機會較大。
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中國全國人民代表大會早前通過修改香港選制的決定草案，立法會議席將由現有的70席增至90席。
工會聯合會的立法會議員黃國健今早接受官方香港電台訪問時，估計改制後的立法會議席以「432」占比機會較大，即行政長官（特首）選舉委員會界別占40席，地方直選占30席，功能界別占20席。
他說，這種安排反映出北京中央希望落實香港的行政主導政制，並形容由選委會選出的立法會議員「沒有執政黨之名、但有執政黨之實」。
對於選委會界別的立法會議員會否成為「橡皮圖章」，他聲稱不擔心，並相信這些議員的「全局意識」較大。
中國全國人大會議兩週前通過完善香港選舉制度的決定，以落實北京的「愛國者治港」原則。
有關決定大致是將特首選委會的人數由目前的1200人增加到1500人，立法會70個議席增加到90個。
當前選委會成員有委任的，也有透過不同界別選舉產生的，香港主權轉移以來，親北京人士一直占選委會成員多數。
如果黃國健的預測正確，未來立法會勢必由親北京或港府人士掌控，因為除了選委會成員外，由功能組別產生的立法會議員過去也大都是親北京人士占多數。（編輯：吳柏緯）1100320
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