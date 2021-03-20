日防衛省：首見共軍055驅逐艦現蹤日本近海

（中央社東京20日綜合外電報導）日本防衛省統合幕僚監部公布，海上自衛隊機艦首度確認共軍最新、最大噸位的055型飛彈驅逐艦出現在日本近海，朝日本海方向航行，中方艦艇並未侵入日本領海。
統合幕僚監部公布，18日上午11時左右，隸屬海上自衛隊第4航空群的P-1海上巡邏機、隸屬佐世保警備隊的多功能支援艦天草號（Amakusa，舷號AMS-4303），及隸屬第3飛彈快艇隊的飛彈快艇白鷹號（Shirataka，舷號PG-829），發現中國海軍3艘艦艇正穿越長崎縣對馬市西南方約250公里海域，朝東北方向航行。這3艘中國海軍艦艇分別是逾萬噸的最大型055型飛彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）、052D型飛彈驅逐艦「成都號」（舷號120）及054A型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號576）。這3艘中國海軍艦艇後來穿越對馬海峽北上，朝日本海方向航行。日本產經新聞引述統合幕僚監部指出，這是海上自衛隊首度在日本近海發現中國海軍驅逐艦最大噸位的055型飛彈驅逐艦。自衛隊指出3艘中國海軍艦艇沒有侵入日本領海，也沒有對海上自衛隊機艦做出危險舉動。055型驅逐艦是共軍最新銳、綜合戰力最強的神盾艦，恰巧日本海上自衛隊最先進的神盾艦「羽黑號」（Haguro，舷號DDG-180）昨天交艦服役，凸顯東亞當今都在強化水面艦的態勢。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1100320