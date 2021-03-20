駁邱太三建設性模糊說　國台辦：是玩文字遊戲

（中央社記者繆宗翰北京20日電）陸委會主委邱太三日前提出「建設性的模糊」說法，希望兩岸能找到最大公約數。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天則說，若以建設性模糊否定「一中」，只是玩文字遊戲，沒有誠意。
中國國務院台灣事務辦公室20日上午以朱鳳蓮名義發布新聞稿作上述表示。她還說，民進黨政府應回到「九二共識」，兩岸關係才能和平穩定發展。朱鳳蓮聲稱，「九二共識」是兩岸有關方面受權商談達成的，其過程和內容均有明確文件和文字記錄。2016年民進黨上台後，單方面否定「九二共識」，拒不承認其核心意涵，「就是企圖改變兩岸同屬一個中國的法理與事實，改變兩岸關係和平發展的局面，這是兩岸關係陷入緊張動盪的根源」。她表示，「九二共識」之所以重要，在於體現了「一個中國」原則，明確界定了兩岸關係的性質，奠定了兩岸平等協商的基礎。「從1992年以後，兩岸雙方接觸交往都是在『九二共識』基礎上進行的，充分體現了平等協商的精神，何來『不公平、不公道』？」朱鳳蓮又說，「如果以所謂『建設性的模糊』否認兩岸同屬一個中國，那只能證明民進黨當局繼續打算通過玩弄文字遊戲與兩面手法，模糊焦點、混淆視聽，根本沒有改善兩岸關係的誠意。」她最後稱，民進黨政府「一方面擺出緩和姿態，一方面繼續與大陸對抗，是根本行不通的；只有採取實際行動，停止製造敵意、污衊抹黑，停止任何謀『獨』挑釁，回到『九二共識』上來，兩岸關係才能和平穩定發展」。邱太三18日在大陸委員會例行記者會對中國大陸提出呼籲，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數。他當時說，至於兩岸能否有「建設性的模糊」，要靠彼此的智慧及態度。邱太三並表示，對於「九二共識」一詞的含義，縱使中國共產黨及國民黨的解讀也都不一樣，「九二共識」在台灣引發的爭議也不用多說。如果兩岸交流都要設定一個「要求對方要進入他自己的框架」的前提，「我想是一個不公平、不公道且不切實際的要求」。（編輯：吳柏緯）1100320