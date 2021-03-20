川普海湖莊園爆疫情！局部關閉、員工隔離
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-20 12:14:44
美國前總統川普卸任後離開華府，前往佛羅里達州定居，不過近日傳出他在佛州棕櫚灘的豪華別墅兼俱樂部「海湖莊園」(Mar-a-Lago)，因為爆發新冠肺炎疫情，需要局部關閉。
綜合美國媒體報導，有熟知海湖莊園內部運作的人士表示，由於有員工感染新冠肺炎，俱樂部有部分區域已被關閉，並出於謹慎的考量而隔離了部分員工，至於未關閉的地區則進行消毒，並保有部分服務開放。海湖莊園寫給內部的信件表示，員工的健康與安全是園方的首要任務，不過沒有透露更多細節、或是有關川普家庭的現況，佛羅里達州衛生局也沒有回應外媒的詢問。川普在1月份離開華府後就搬到了海湖莊園，平常除了打打高爾夫球以外，就是約朋友吃飯，或是與共和黨人會面，規劃他後續的政治前途，因為他認為自己將在2024年再次角逐總統大位。川普本人曾於去年秋天感染新冠肺炎，當時還成為全球的熱門頭條，不過他只在醫院裡住了3天就出院，還拍影片鼓勵人民戰勝病毒。
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