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撇AZ疫苗血栓疑慮　德義總理背書將親身接種

中央社

2021-03-20 13:40:51

▲德國總理梅克爾出面信心喊話，已準備好要接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國總理梅克爾出面信心喊話，已準備好要接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社柏林/羅馬19日綜合外電報導）德國總理梅克爾（Angela Merkel）與義大利總理德拉吉（MarioDraghi）今天出面信心喊話，他們已準備好要接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新型冠狀病毒疫苗。
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法新社報導，66歲的梅克爾在記者會上表示：「是的，我會接種AZ疫苗。」她還說，會等輪到她所屬的年齡群體再接種，但無論如何都會接種。
歐洲傳出多起接種英國藥廠阿斯特捷利康的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後出現血栓案例，德、法、義等大國本週稍早宣布暫停使用AZ疫苗。
歐盟藥品管理局（EMA）昨天表示，檢視血栓病例後，認為AZ疫苗仍安全且有效。原先暫停施打這支疫苗的歐洲國家態度也陸續轉變，德國今天就宣布重啟疫苗接種計畫。
法國也在今天恢復AZ疫苗接種計畫，但衛生機關建議僅供55歲以上人口施打，因為目前在歐洲數國發現的血栓病例只發生在55歲以下者。
另一方面，德拉吉今天表示，他也會接種AZ疫苗。義大利本月15日暫停施打AZ疫苗，今天在歐盟藥管局評估後重啟計畫。
73歲的德拉吉說：「我還沒預約，但我所屬的年齡群體已獲准接種。是的，我會接種AZ疫苗 」
他還說：「我兒子前天才在英格蘭打了。」
德拉吉設下目標，在4月中旬以前，每日施打疫苗人數要成長近3倍，達單日50萬人。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100320
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