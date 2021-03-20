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HUR閨房大公開！團員驚爆「住完會腦震盪」

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-20 13:44:17｜2021-03-20 13:52:06

▲HUR團員們的房間遭公開。（圖／翻攝HUR OFFICIAL YouTube）
▲HUR拍攝影片，公開團員們房間的模樣。（圖／翻攝HUR OFFICIAL YouTube）
由選秀節目出道的女團HUR，由利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇、裴頡6位平均25歲的女孩組成。她們每周都會在官方影音平台公開Vlog，與粉絲分享生活，而日前她們則是在影片中公開團員們房間的模樣。
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在進去團員各自的房間參觀前，團員笑說C.Holly與巴倫月的房間很不一樣，2人的房間很像新婚夫婦住的、連穎的房間則是溫馨風格，比較偏日系。而之後第一個進入參觀的是裴頡的房間，她的房間就如同本人，充滿著可愛的公主風格，有阿拉丁、茉莉公主的布偶。
▲HUR團員們的房間遭公開。（圖／翻攝HUR
▲裴頡房間都是迪士尼紀念品。（圖／翻攝HUR OFFICIAL YouTube）
第二個參觀的是C.Holly與巴倫月的房間，C.Holly笑說原本想要把房間打造成暗黑的嘻哈風格，但發現不太符合，因此改造成了比較明亮的感覺，再靠床的牆面上還掛有一大片布可以放照片，C.Holly透露那是「新婚布條」，希望能逐漸把它填滿。
席子淇則是在房間放了懶人沙發，自己營造了小客廳區，意外的是房間雖然小了點，竟然在還藏有「祕境」，這個「祕境」即是她的更衣間，不過因為更衣間太矮，讓身高頗高的她常常進出時撞到頭，因此自嘲：「我覺得住完一年可能會腦震盪或變笨。」而利善榛則是將衛浴間改成了超美化妝間。
▲HUR團員們的房間遭公開。（圖／翻攝HUR
▲席子淇（左一）自嘲頭常常撞到更衣室。（圖／翻攝HUR OFFICIAL YouTube）
▲HUR團員們的房間遭公開。（圖／翻攝HUR
▲HUR團員們的房間被公開。（圖／翻攝HUR OFFICIAL YouTube）
 
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