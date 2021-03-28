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影／網路交友遇美女主動視訊？ 當心被拍攝不雅影片

影像中心/綜合報導

2021-03-28 14:00:00

網路交友
▲美女主動視訊，要小心詐騙。 (圖／486系列之超有張立　授權 )
現代人社交活動多透過交友APP，然而也有不少詐騙案件層出不窮，Youtube頻道「486系列之超有張立」親自測試網路視訊交友，影片中，網路交友平台有一美女主動要求視訊，並希望能在視訊過程中褪去衣服、裸露私密處，但張立提及必須當心受騙，詐騙份子會透過視訊截錄不雅影片要脅錢財，不可以輕易答應詐騙集團要求！
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▲社交圈侷限，不少人會使用社交軟體，然而可能因此受詐騙集團敲詐錢財，務必當心。
▲社交圈侷限，不少人會使用交友軟體認識朋友，然而可能因此受詐騙集團敲詐錢財。 (圖／ 486系列之超有張立　授權 )
影片中，假意答應詐騙份子的要求觀察後續，然而視訊過程卻沒辦法見到對方真實面貌，僅透過聲音與言語色誘用戶，試圖引導用戶做出自慰、露出性器官等行為，但張立並沒有按照對方要求進行，最終拆穿詐騙集團陰謀。他們在影片中提醒大家，小心「桃色陷阱」，否則可能會慘遭盜錄，落入受騙遭威脅的下場。（影音編輯：張鈞瑞）
▲不可輕信網路認識的陌生人，可能因此上當。(圖／486系列之超有張立授權。
▲不可輕信網路認識的陌生人，可能因此上當受騙。(圖／486系列之超有張立 授權 )
 
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