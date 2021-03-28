影／網路交友遇美女主動視訊？ 當心被拍攝不雅影片
影像中心/綜合報導
2021-03-28 14:00:00
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影片中，假意答應詐騙份子的要求觀察後續，然而視訊過程卻沒辦法見到對方真實面貌，僅透過聲音與言語色誘用戶，試圖引導用戶做出自慰、露出性器官等行為，但張立並沒有按照對方要求進行，最終拆穿詐騙集團陰謀。他們在影片中提醒大家，小心「桃色陷阱」，否則可能會慘遭盜錄，落入受騙遭威脅的下場。（影音編輯：張鈞瑞）
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