影／網路交友遇美女主動視訊？ 當心被拍攝不雅影片

486系列之超有張立」親自測試網路視訊交友，影片中，網路交友平台有一美女主動要求視訊，並希望能在視訊過程中褪去衣服、裸露私密處，但張立提及必須當心受騙，詐騙份子會透過視訊截錄不雅影片要脅錢財，不可以輕易答應詐騙集團要求！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲社交圈侷限，不少人會使用交友軟體認識朋友，然而可能因此受詐騙集團敲詐錢財。 (圖／ 486系列之超有張立 授權 )

× ▲社交圈侷限，不少人會使用交友軟體認識朋友，然而可能因此受詐騙集團敲詐錢財。 (圖／ 486系列之超有張立 授權 )

▲不可輕信網路認識的陌生人，可能因此上當受騙。(圖／486系列之超有張立 授權 )