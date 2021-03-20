地產大亨娶第3任老婆 氣質前妻喬裝報復卻「裸體露餡」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-20 14:21:59
韓劇《Penthouse上流戰爭2》萬眾期待的「秀蓮之死」謎底終於解開，自稱是地產大亨朱丹泰（嚴基俊 飾）前妻的羅愛喬（李智雅 飾），因為洗澡導致關鍵刺青不見，證實她就是秀蓮（李智雅 飾）本人。而殺害羅娜（金賢秀 飾）的真凶，並非恩星（崔藝彬 飾）與允哲（尹鐘焄 飾），犯人正是「他」！
以下有劇情透露，慎入！！！ 《上流戰爭2》最新一集中，雖然恩星失手推羅娜滾下樓梯導致腦死、變成植物人，但在病房內動手腳、拔掉她呼吸器的，正是朱丹泰；朱丹泰更巧妙把「殺人凶手」罪名，全推到允哲與恩星父女倆身上，以此逼婚恩星媽媽千書真（金素妍 飾）成功，從中獲得大批財產與股份。 另一方面，羅根李（朴殷碩 飾）與允熙（柳真 飾）聯手，為了替死去的秀蓮以及羅娜報仇，發現朱丹泰前妻羅愛喬現身首爾，他們找到羅愛喬、並在她手機偷裝竊聽軟體，卻發現她「不太對勁」；結果羅愛喬聽到兒女聲音後「母性噴發」，鏡頭更帶到她關鍵的刺青、短髮全是假的，證實她就是秀蓮本人。 下集預告中，正是萬惡千書真報應的開始，她嫁給朱丹泰後，前夫被關、女兒發瘋，現任丈夫則不斷凌虐她，千書真決定向允熙低頭，尋求幫助。《Penthouse上流戰爭2》每周六、日上午10點在愛奇藝國際站更新、中華電信MOD播出，4月27日起，平日晚間7點在龍華影劇台首播。
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