焦凡凡自爆懷胎10個月「有了兒子」 爸爸身分曝光
記者吳雨婕/綜合報導
2021-03-20 22:00:00
YouTuber關韶文2021開春宣布「幹大事」，在今年3月31日滿30歲之際，他砸下50萬決定一圓歌手夢發片。人稱「走音大魔王」的他，不但克服走音心魔踏進錄音室磨唱功，更找來自己好友焦凡凡助陣合唱，推出首支單曲《一加一大於二》，2人還笑說這支單曲是他們懷胎10個月產下的兒子。
首次出單曲的關韶文內舉不避親，找閨密焦凡凡合唱，原本掛FEAT歌手身分的焦凡凡在錄音過程中因為歌聲表現太突出，不但被製作人「提醒」要讓關韶文有表現空間，結果最後竟反客為主，被「扶正」變主唱，而歌詞裡充滿彼此暖暖的友情，其中一句「就算我唱歌很難聽，我還是陪你出單曲」更顯露兩人好交情，焦凡凡笑說：「其實第一時間聽到他要找我合唱出單曲，我的當下反應是『你應該是在開玩笑吧？！』不過後來我覺得想做什麼就做吧，衝了！反正最多就是我們一起修音！哈哈！」儘管錄唱歌曲過程雖然辛苦，花了許多心思跟時間去克服的兩人笑說這是兩人懷胎十月「兒子」，面對單曲即將問世，關韶文表示：「我記得唱到『算我唱歌很難聽，我還是陪你出單曲』這兩句時，我忍不住紅眼眶流淚！很謝謝凡凡，跟我一起錄唱這麼不容易還是願意陪我唱歌！」