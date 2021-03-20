焦凡凡自爆懷胎10個月「有了兒子」　爸爸身分曝光

YouTuber關韶文2021開春宣布「幹大事」，在今年3月31日滿30歲之際，他砸下50萬決定一圓歌手夢發片。人稱「走音大魔王」的他，不但克服走音心魔踏進錄音室磨唱功，更找來自己好友焦凡凡助陣合唱，推出首支單曲《一加一大於二》，2人還笑說這支單曲是他們懷胎10個月產下的兒子。

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