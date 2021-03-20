獅子座Ｏ型企業拒絕錄取？北市勞局：若屬實最重罰150萬
記者呂炯昌／新竹報導
2021-03-20 16:02:49｜2021-03-20 16:07:37
北市勞動局卻接獲民眾投訴，去公司面試時，因主管想要文靜的員工，經詢問下得知他是獅子座O型，隨後不予錄用，懷疑「怕搶了主管風采！」巧合的是，獅子座O型正好也是台北市長柯文哲的星座與血型。北市勞動局表示，若經查屬實，雇主恐觸犯《就業服務法》中涉及「就業歧視」，可罰30萬至150萬元。
柯文哲今日率市府團隊前往新竹縣進行市政交流。媒體詢問「獅子座、O型」求職者遭拒絕錄用一事？北市勞動局長陳信瑜表示，雇主此舉很可能會觸犯《就業服務法》第5條規定，經調查違反的話，可罰30萬元至150萬元罰鍰。她也強調，一些老闆很在意血型、星座等個人資訊，常將此作為招募員工時的參考，用來決定是否僱用，而不考量求職者或員工的工作表現、能力。陳信瑜表示，勞動部在2018年11月28日修訂《就業服務法》，將星座、血型列入《就業服務法》第5條的18項「歧視項目」中，以避免雇主藉由星座、血型等因素，造成求職人失去在找工作上與其他人公平競爭的機會，這就是就業歧視。北市勞動局統計，近3年僅接獲此件案的申訴，且尚在審理中，目前還沒有裁罰成立的案件。勞動局提醒，招募人才是一門學問，企業應該摒除這些無關能力的個人特質列為篩選條件，以避免觸法，同時也要提醒求職者，若遇到特別迷信星座或血型的企業或老闆，可將相關資料文件留存作為佐證，透過「臺北市政府市民服務大平臺」（https://service.gov.taipei/）向勞動局提出申訴，千萬別讓自己的權益受損。在新竹縣長楊文科陪同下，柯文哲今日下午拜訪北埔老街，媒體追問獅子座O型會不會太搶風采？柯文哲回應表示，「我就是Typical（典型的）獅子座0型」。