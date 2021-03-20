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糗了？巴黎警稱查獲千萬毒品　外媒引消息踢爆：是糖果粉

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-20 15:06:04｜2021-03-20 15:14:17

▲巴黎警方近日聲稱破獲了價值超過100萬歐元的毒品案，卻被外媒踢爆只是草莓糖果。（圖／擷取自Préfecture de Police推特）
▲巴黎警方近日聲稱破獲了價值超過100萬歐元的毒品案，卻被外媒踢爆只是草莓糖果。（圖／擷取自Préfecture de Police推特）
法國警界近日爆出一場烏龍，巴黎警方聲稱破獲了價值超過100萬歐元（折合新台幣約3390萬元）的毒品案，並開心的在官方推特上po文，卻被打臉這些所謂的毒品，其實只是由糖果磨成的粉。
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綜合《巴黎人報》、《法新社》等外媒報導，巴黎警方已過週三，根據情報在鄰近巴黎的聖旺地區(Saint-Ouen)，查獲一處藏有大量毒品的公寓，警方並在推文中附上事件相關照片，有一包包粉紅色的粉末，以及粉紅色的長方形藥丸。
巴黎警方並聲稱這批毒品價值超過百萬歐元，是一次富有成果、卓越的查緝行動。
▲巴黎警方在推特上po文，聲稱查獲天價毒品。（圖／擷取自Préfecture
▲巴黎警方在推特上po文，聲稱查獲天價毒品。（圖／擷取自Préfecture de Police推特）
然而，有消息人士向《法新社》透露，警方在將這些粉末送檢後，根據毒理學分析得到的結論卻是，這些粉末並不屬於麻醉品或有毒物質。
消息人士進一步踢爆，這些粉末是由「哈瑞寶」(Haribo)所生產Tagada草莓糖磨成的，但不清楚為何當時警方會將糖果粉末當成毒品，以及糖果被磨成粉的原因。
雖然警方確實在現場發現了失竊的手機和製造搖頭丸的機器，並拘留了1名嫌犯，是否有毒品在該處被製造等細節也有待查清，但有關糖果粉的烏龍爆出後，不少法國民眾紛紛在警方的貼文下留言吐槽，並轉貼《法新社》文章及有關報導，甚至製作一堆搞笑梗圖，在推特上廣為流傳。
▲外媒揭露有關草莓糖果粉的烏龍後，不少民眾都在巴黎警方的推文下貼梗圖吐槽。（圖／擷取自Préfecture
▲外媒揭露有關草莓糖果粉的烏龍後，不少民眾都在巴黎警方的推文下貼梗圖吐槽。（圖／擷取自Préfecture de Police推特）
 
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