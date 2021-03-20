黑木華200萬逼婚「嵐」的他　竟然成功了？

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黑木華此次二度合作二宮和也，她飾演二宮的青梅竹馬「川上若奈」，雖然二宮飾演的「淺田政志」性格自由奔放，甚至有些廢柴，但若奈卻在他於攝影界默默無聞的時候，成為自己的強力後盾，不僅有話直說，更在展現可愛的同時，也兼顧鞭策對方的角色，細膩演繹出對他愛意深厚的女性。當主持人沈恩敬揭曉得獎結果前，她稱讚黑木華：「和二宮先生配合得不錯！」黑木華透露接演原因，是因為二宮的一句話：「當時我在另一個節目遇到他，他就問我：『妳會演對吧？』因為是本人直接來問，所以別無選擇地答應了，讓我既懷著感謝的心情，也覺得很有壓力。」黑木華上台發表感言，一開始就是感謝二宮：「我能拿到這座獎，要感謝二宮先生。面對如今依然讓人感到緊繃的氣氛，還能去電影院觀賞各式各樣的電影，也成為我的救贖，讓我重新認識到電影與戲劇表演的珍貴。或許未來狀況還會再改變，但我希望能夠在電影圈繼續拍出好作品。」此外，當揭曉黑木華得獎的那一刻，二宮也開心地張大嘴巴鼓掌。電影中，二宮的角色「政志」決定去東京打拚，並借住在黑木華飾演的「若奈」家中，更放話會為了成功「十倍奉還」給她。深愛政志的若奈，為他自掏腰包辦畫展，甚至購買他出版的攝影集；不過面對政志逃避婚姻的態度，她使出花在他身上總價的10倍，也就是200萬，質問他：「你要和我結婚？還是付我200萬？」沒想到政志情急當中大吼：「我才不要付200萬！」不僅讓若奈求婚成功，更讓二宮的粉絲笑稱：「簡直就是二宮的本色演出！」《淺田家！》已在台上映。