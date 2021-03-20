藍黨魁之爭 江啟臣與青年座談、朱立倫下鄉固樁４月攤牌
記者余祥／台北報導
2021-03-20 16:44:15｜2021-03-20 16:44:42
國民黨主席之爭白熱化，爭取連任的黨主席江啟臣今（20）日出席青年部活動與青年對談，拉近國民黨與青年距離；熱門人選、前新北市長朱立倫近日則啟動下鄉之旅，昨日走訪宜蘭積極固樁，預計在清明前後表態參選；至於前高雄市長韓國瑜在中廣董事長趙少康無法取得參選入場券後，是否可能復出參選也備受關注。
國民黨主席預計7月改選，目前江啟臣表態連任，他今日受訪時也強調，身為黨主席，他會要求黨務中立，把選舉辦好，撇清日前黨中央做黨員民調有公器私用之嫌。江啟臣除出席青年部活動與青年座談，也預計在3月底出書，闡述他不但是最年輕國民黨主席，更在國民黨最艱困時出面承擔。至於另位熱門人選朱立倫雖還未鬆口表態參選，但據了解，朱立倫這次應會戰到底，預計在清明節前後就會正式表態，朱立倫近日也啟動下鄉之旅，會見地方人士，積極固樁。朱立倫昨日在臉書PO出走訪宜蘭的插秧照，他表示，春耕時節，來到宜蘭和老農朋友一同插秧，聊台灣農業的困境。台灣的農民真的很辛苦，一期稻作每公頃的收入只有16萬元，扣除成本12.5萬元，利潤只有3.5萬元。傳統農業只剩老農守著土地繼續耕作，唯有加速農業轉型與升級，才能吸引青農返鄕。國民黨主席之爭的另一變數就是韓國瑜，韓國瑜日前力挺趙少康參選黨魁，但因趙少康受限一年條款，尚未恢復黨籍滿一年，無法參選黨魁，在趙少康無法參選後，韓國瑜是否會親自上陣，也引發黨內關注。