藍黨魁之爭　江啟臣與青年座談、朱立倫下鄉固樁４月攤牌

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春耕時節，來到宜蘭和老農朋友一同插秧，聊台灣農業的困境。台灣的農民真的很辛苦，一期稻作每公頃的收入只有16萬元，扣除成本12.5萬元，利潤只有3.5萬元。傳統農業只剩老農守著土地繼續耕作，唯有加速農業轉型與升級，才能吸引青農返鄕。