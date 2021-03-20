P聯盟／3連勝！攻城獅末節爆發 季後賽關鍵戰擊潰夢想家
記者黃建霖/台中報導
2021-03-20 17:05:44｜2021-03-20 17:11:46
新竹街口攻城獅今(20)日造訪台中台體大體育館和福爾摩沙台新夢想家進行交手，兩隊激戰完3節仍然是平手，不過末節攻城獅末節打出一波10:0的高潮拉開比數，終場以99:87拿下勝利，取得3連勝。
攻城獅於上周取得本季首次2連勝後，目前戰績6勝14敗，與排名第3的台新夢想家尚有3場勝差，若今天對戰夢想家取勝後，勝差將縮小至2場，還有機會爭搶晉級季後賽的資格。賽前總教練林冠綸喊出「最後四戰」的口號，強調本周雖然是客場作戰，但每一場都很關鍵，必須拿下。上一場他們終於奪得對夢想家的首勝，擊敗「剋星」之後，士氣正高昂。此役大勝傷癒歸隊，讓攻城獅避免在客場僅有單洋將出賽，林明毅和陳堅恩這對後場先發搭檔開賽打得相當活躍，不過夢想家開賽在主場的外線火力也發揮的很棒，兩隊難分軒輊，該節打完客隊以23:22取得領先。次節高國豪率先得分，之後又抄截快攻上籃，讓球隊打出11:2的小高潮，之後夢想家還是受制於對手縮小防守的限制，成立煥轉換快攻完成「三分打」；不過暫停回來後，李德威籃下終於接獲傳球打進2分，希克斯抄截後投進三分球，連拿5分止住失血。在半場結束前，沃克和希克斯連2顆三分球，讓主場軍追到只剩6分差。易籃再戰後，比賽漸趨白熱化，夢想家靠著轉換快攻快速縮小分差，錢肯尼的三分球讓他們正式超前，攻城獅在區域聯防下命中率快速下滑，所幸宋宇軒和成立煥的兩顆底角的三分，讓他們緊咬比數，三節打完雙方戰成74:74平手。末節李家瑞籃下強攻讓球隊再度超前，兩隊肢體碰撞相當激烈，田浩抄球後完成上籃，並且此時林俊吉和李德威犯滿畢業，一波10:0的猛烈攻勢，讓勝負天秤開始倒向攻城獅這裡。在比數就快要被拉開之際，沃克連拿4分，讓夢想家避免分數被完全拉開；但最後3分鐘，他們又陷入得分乾旱期，攻城獅領先9分，李家瑞關鍵三分球命中，客隊靠罰球穩住戰局，最終拿下關鍵一勝。大勝今天傷癒歸隊，拿到23分、10籃板，塔壁依舊統治籃下，砍下13分、19籃板、2阻攻的「雙十」表現，成立煥和李家瑞分別到18分和11分。夢想家洋將塔克此役手感不佳，25投僅7中，拿到全隊最高的24分，另有12籃板和5助攻，第3節攻下11分的林俊吉得到18分，希克斯17分、11籃板。