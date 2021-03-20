「萬國文酷展」今明登場 逛文創市集體驗偽出國
記者金武鳯/台中報導
2021-03-20 17:14:24
受疫情衝擊，國內不少文創業者生意受影響。台中市尊任咖啡挺在地文創產業，今明二天在大魯閣新時代購物中心，以「萬國文酷展」為主題，每天邀請37攤文創業者展售不同創意商品，包括有印度、澳洲、俄羅斯及日本等國文創風，帶領民眾在逛文創市集中體驗偽出國樂趣，同時也提供文創家展現自我平台。
尊任咖啡創辦人蔡依凝表示，配合萬國文酷展主題，展區中放置手作郵筒，民眾選購好喜歡的明信片後，可以貼好郵票，將明信片投進「郵筒」，體驗出國旅遊寄送明信片給親友心情。此外，市集特別策畫攤商推出「旅行包」組合，以出遊隨身攜帶的旅行組合為構想，將文創裝袋，成為能帶著走的文藝氣息。現場除了文創商品及文具展售之外，活動兩天分別有三場文創及咖啡體驗免費講座，從火漆章拼貼、禪繞畫體驗到咖啡手沖跟杯測活動，讓民眾透過現場體驗對文創及咖啡產業有所瞭解進而產生興趣，用實際體驗增加整體活動的記憶點。 文酷市集亮點之一，是邀請知名日系文具品牌- KOKUYO、MIDORI、Traveler's notebook一同到現場共襄盛舉，期盼能夠帶動買氣，吸引人潮。藉由日本文具的強力吸金力，讓因疫情受創的文創產業復甦，重新出發，進而提攜年輕的文創家們，使文酷市集成為文創產業家的搖籃。