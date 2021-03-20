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西濱2死車禍！上月家人剛遇車禍2死　今火燒車姨甥成焦屍

記者張志康/綜合報導

2021-03-20 17:52:56｜2021-03-20 18:19:28

西濱車禍
▲今日下午西濱快速道路台中清水段發生死亡車禍，造成1大3小葬生火海。（圖／翻攝截自台中踢爆網）
今（20）日下午在西濱快速道路台中清水段北上153公里處，發生一起死亡車禍，一輛自小客車遭後方混凝土車追撞，造成小客車起火燃燒，車上一名不滿20歲的成人及1名孩童死亡、1名成人受傷。詳細的肇事原因，警方仍在調查中。
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今日下午2時許，台中市消防局接獲報案，指清水區台61線快速道路北上153公里處，有一輛自小客起火燃燒，現場僅有1名53歲根姓男子全身70%三度燒燙傷，消防局緊急將其送往梧棲童綜合醫院治療。
▲西濱公路今日發生重大車禍，車禍後起火，釀3死1傷。（圖／台中市消防局提供）
▲西濱公路今日發生重大車禍，車禍後起火，釀3死1傷。（圖／台中市消防局提供）
據初步瞭解，該名受傷的男子開車載17歲的女兒及2歲孩童赴醫院探病，行經該路段時，發生意外事故，車輛起火燃燒，其中17歲根姓女子及外甥受困於車內被火燒死，根男則是全身70%燒燙傷，有生命危險。
▲西濱快速道路台中清水段下午發生車禍，造成1大3小葬生火海。（圖／翻攝自台中踢爆網臉書粉絲團）
▲西濱快速道路台中清水段下午發生車禍，造成1大3小葬生火海。（圖／翻攝截自台中踢爆網）
 
由於車輛起火後，火勢猛烈，消防隊撲滅火勢後，發現喪生的2人都僅剩焦屍，因車內及遺體均已呈現燒熔、無法清楚辨識。詳細肇事原因待警方調查釐清中。
令人難過的是，17歲根姓女子的姊姊上個月24日與丈夫及1歲兒子外出時遭逢死亡車禍，丈夫與兒子雙亡，19歲的姊姊重傷送醫，目前仍在醫院治療。今天根女就是帶著2歲外甥要去看姊姊，沒想到竟遇上死劫。一個家庭在短短不到一個月內，遭遇兩次死亡車禍，留下19歲的小媽媽獨活，如果得知實情，情緒上恐怕難以承受。
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