清明連假國旅商機大 台中市議員：未見觀旅局有作為
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-20 17:53:17
隨著疫情趨於穩定，不僅台灣與帛琉旅遊泡泡正式啟動，各縣市也紛推振興觀光新措施。對此，台中市議員江肇國抨擊，點閱台中市觀旅局網站，卻未見台中市府有任何吸引遊客的優惠方案或政策，清明連假即將到來，江肇國感嘆台中市為何總是慢半拍呢？還是又想等中央補助才有動作？
江肇國指出，過去一年全球面臨新冠肺炎影響層面廣大，其中觀光產業深受其害。如今，台灣防疫成效受到國際肯定，疫情趨於穩定，不旦4月將與帛琉開取旅遊泡泡，部分國家也在評估、接洽當中。雖然如此，但大部分國人目前仍以國內旅遊為主。尤其，4月清明連假即將到來，國人有意安排出遊行程之際，桃園市已於18日祭出住宿優惠方案，3月22日起每房補助1000元，每人可補助2次；高雄市也推出獎勵團體至高雄夜市商圈消費補助方案，以及推出景點門票優惠、展覽優惠等結合方案；台南市更是藉由五月天在台南舉辦演唱會，大力攜手28家旅宿業以及50家觀光工廠、伴手禮等，推動優惠加成吸引遊客。江肇國指出，各縣市為了振興觀光刺激消費，無不動作頻頻以行銷在地觀光。但他點閱台中市觀旅局網站，至今依然靜悄悄，未見任何行銷台中新措施，令人質疑觀旅局是不是睡著了？江肇國說，去年台中市觀旅局大力宣傳台中是六都安心旅遊執行成效第一，為全台旅遊熱門城市，但現在卻看不到市府有提出任何優惠政策。江肇國呼籲市府，不要只坐等中央補助，應把握機會盡速推出台中自己的優惠方案，並且多加結合在地觀光工廠、旅宿、商圈、展覽等，藉此行銷台中以及帶動台中旅遊動能。