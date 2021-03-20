長榮推青森類出國航班 蘋果飛機餐、限定伴手禮搶先看
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-20 17:59:58
長榮航空類出國專案航班再出新招，攜手青森縣廳推出「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班，並首次自松山機場起降，該航班搭載179位旅客於上午10點30分順利啟航，航程時間約3小時15分。
「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案，由松山機場起降，飛往日本與那國島後折回環繞台灣本島及澎湖一周。在長榮航空與青森縣廳精心的規劃下，機上除了特別使用以青森蘋果設計的枕頭套及頭墊布佈置凸顯航班特色，青森縣廳知事三村申吾親自為此航班特別錄製的影片，影片中表示，期許旅客能在疫情過後至青森旅遊，體驗青森之美」。長榮航空與青森縣廳為了彰顯「蘋安春來~幸福小旅行」專案航班特色，特別於松山機場候機室佈置了濃濃的青森元素，包括睡魔燈籠、各式蘋果造型、以及展示青森獨有當地物產。啟航儀式也另安排與日本青森以連線方式與民眾互動，由日本睡魔小姐為旅客介紹當地最大的夏日祭典，同時也是旅遊青森必訪的「睡魔祭」，透過直播連線讓旅客欣賞到睡魔燈籠及睡魔之家，並由專人帶領旅客跳睡魔舞，讓現場來賓共同感受祭典的熱鬧氣氛。在機上餐點方面，也特別設計具有濃濃的青森色彩，機上提供的美饌除了搭配青森蘋果汁、新鮮青森蘋果切片、蘋果果乾以及現沖的蘋果熱茶之外，旅客還能品嘗到青森華吹雪酒米所製成的「田酒特別純米酒」。長榮航空除了提供「蘋安春來~幸福小旅行」類出國專案航班旅客免稅品預購2件7折優惠，飛機上購買免稅品2件85折的優惠外，青森縣廳也準備了豐富的伴手禮，包含津輕琉璃限定夢幻琉璃杯、青森富士蘋果、100%青森蘋果汁及多項精美小禮裝在特製的帆布袋中。同時合作推出「青森未來旅行優惠卡」，除了在青森觀光物產館享購物好禮及折扣外，在長榮航空官網購買日本航線機票也有新台幣500元折扣，如參加指定旅行社的青森團體行程更享1000元折扣優惠。