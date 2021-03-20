談居住正義　江啟臣：政府應介入確保市場不被炒作

國民黨主席江啟臣今天與年輕人暢談居住正義時表示，政府應透過政策介入，確保不動產市場不被過度炒作，並透過稅制、政策介入達成社會公平；國土規劃亦需探討，否則蓋再多社會住宅，可能也沒辦法解決居住正義問題。
國民黨青年部今天下午舉辦「青年住好」願景營，以「居住正義」議題串接年輕世代與民間NGO的對話願景平台，邀請江啟臣、國民黨立委曾銘宗出席座談，與現場年輕人分享過往的租屋、購屋經驗，並說明國民黨未來對囤房稅、房地合一稅等「打炒房」措施的立場。江啟臣表示，政府應該透過政策介入，確保不動產市場不被過度炒作、不失靈與被扭曲的情況發生，並透過稅制、政策介入達成社會公平。他指出，國土規劃也需要探討，倘若區域沒有平衡發展，導致人口過度集中在特定區域，蓋再多的社會住宅，很可能還是沒辦法解決居住正義問題。江啟臣舉例說，北北基桃園加上宜蘭就有近台灣一半人口，這裡的房價能不高嗎？如果國土規劃不做好，任何效果從長期來看都相當有限。曾銘宗則說，現階段約283萬人租房子，但租屋市場不公開也不透明，進而產生稅賦和租屋糾紛問題；立法院承諾提出相關修法，讓租屋者能夠有公開透明的機制，獲得足夠的保障。對於囤房稅，曾銘宗表示，目前台北市、宜蘭縣、連江縣都有相關措施，財政部以「不同縣市的房價不能共同合計」為藉口，但在立法技術與細則上是能夠突破的，為了居住正義，立院國民黨團會自己推。此外，知名壽司店推出姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」，掀起「鮭魚之亂」。江啟臣在會後受訪時表示，商業機制與行銷還是要有一定分際，拿名字作為行銷策略上的噱頭、稍微有點過頭，他認為不太恰當。至於中廣董事長趙少康昨天喊出要改革中常會，江啟臣表示，黨的改革要持續，在沒有召開全代會時，中常會是最高決策單位，中常會的存在關乎黨能否持續運行，其在組織上有絕對的重要性。江啟臣說，至於該如何改革，當然有不同意見與想法，過去這一年在黨務改革上，調整了中常會的組織結構；或許可觀察去年全代會通過一章四法後，今年新選出的中常委、中央委員，是否能更貼近民意。