NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

告別空中女王！華航747退役飛行記錄　巧遇富士山戴白帽

記者陳致宇／桃園報導

2021-03-20 18:42:52｜2021-03-20 18:56:12

華航747
▲素有「空中女王」稱號的波音747-400客機，將於今年上半年告別台灣天空。（圖／記者陳致宇攝）
素有「空中女王」稱號的波音747-400客機，將於今年上半年告別台灣天空，為讓旅客再次領略它的風采，華航今（20）日舉辦747空中女王Farewell Party「后翼起飛」一日微旅行活動，使用編號B-18215航機執飛，這也是波音於2005年4月生產的最後一架747-400客機，上午從桃園機場出發至日本靜岡縣上空繞行一圈再返回，機上旅客還很幸運的遇上富士山被笠雲覆蓋，就像戴上一頂白色帽子，為這趟飛行留下美好回憶。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲波音747-400客機退役前的最後一趟載客飛行，吸引超過350名旅客參加活動。（圖／記者陳致宇攝）
▲波音747-400客機退役前的最後一趟載客飛行，吸引超過350名旅客參加活動。（圖／記者陳致宇攝）
▲華航今（20）日舉辦747空中女王Farewell
▲華航今（20）日舉辦747空中女王Farewell Party「后翼起飛」一日微旅行活動。（圖／記者陳致宇攝）
▲使用編號B-18215航機執飛，這也是波音於2005年4月生產的最後一架747-400客機。（圖／記者陳致宇攝）
▲使用編號B-18215航機執飛，這也是波音於2005年4月生產的最後一架747-400客機。（圖／記者陳致宇攝）
▲B-18215編號牌就藏在登機門中。（圖／記者陳致宇攝）
▲B-18215編號牌就藏在登機門中。（圖／記者陳致宇攝）
華航於1990年率先引進亞洲第一架747-400客機，過去30年來肩負著台灣銜接北美、歐洲及澳洲的重要橋樑，為高運量及長程航線主力機種，不過747客機4具發動機設計過於耗油，在環保及經濟的考量下，逐漸由波音777及空中巴士A350取代，目前國籍航空中，僅剩華航還有4架波音747-400客機，預計今年上半年陸續退役。
▲登機門精心打造專屬地面行程活動。（圖／記者陳致宇攝）
▲登機門精心打造專屬地面行程活動。（圖／記者陳致宇攝）
▲空服員準備快閃表演歡送747-400客機退役。（圖／記者陳致宇攝）
▲空服員準備快閃表演歡送747-400客機退役。（圖／記者陳致宇攝）
▲華航安排兩架747-400客機停在機坪，一起向永遠的空中女王告別致意。（圖／記者陳致宇攝）
▲華航安排兩架747-400客機停在機坪，一起向永遠的空中女王告別致意。（圖／記者陳致宇攝）
為讓旅客再次領略它的風采，華航今日舉辦747空中女王Farewell Party「后翼起飛」一日微旅行活動，安排於上午７時47分開放旅客報到，隨後在桃園機場第二航廈D6登機門精心打造專屬地面行程活動，包含參觀747客機各艙等拍照紀念及超大型747周邊商品抽獎扭蛋機等。此外，現場還準備了獨一無二的747拍貼機，滿足旅客許久未出國的各種心願。
▲機上除了經濟艙及商務艙之外，還配置國籍航空中唯一的頭等艙。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上除了經濟艙及商務艙之外，還配置國籍航空中唯一的頭等艙。（圖／記者陳致宇攝）
▲747-400客機採雙層設計，上方設置的商務艙是它特色之一。（圖／記者陳致宇攝）
▲747-400客機採雙層設計，上方設置的商務艙是它特色之一。（圖／記者陳致宇攝）
▲
▲ 747-400客機共有314席經濟艙。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上甚至還準備空服員休息室，可以在越洋航線途中可以躺下來好好休息。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上甚至還準備空服員休息室，可以在越洋航線途中可以躺下來好好休息。（圖／記者陳致宇攝）
這是波音747-400客機退役前的最後一趟載客飛行，吸引超過350名旅客參加活動，桃園機場觀景台也吸引眾多航空迷要來捕捉它的最後身影，航班於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午17時10分抵達桃園機場，華航也贈送每位旅客747模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋等好禮，航程中亦特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下紀錄。
▲經濟艙搭配櫻花蝦乾式炒麵及雞肉親子丼，另有特製隱藏版747空中女王杯子蛋糕與飛機造型餅乾。（圖／記者陳致宇攝）
▲經濟艙搭配櫻花蝦乾式炒麵及雞肉親子丼，另有特製隱藏版747空中女王杯子蛋糕與飛機造型餅乾。（圖／記者陳致宇攝）
▲頭等艙餐飲特別採復刻服務，搭配經典「紅梅揚姿」骨瓷瓷器。（圖／記者陳致宇攝）
▲頭等艙餐飲特別採復刻服務，搭配經典「紅梅揚姿」骨瓷瓷器。（圖／記者陳致宇攝）
航空迷曾小姐今日清晨5點就從新竹趕到機場排隊報到，這是她第一次搭乘波音747客機，雖然沒有機會真正出國，但可以在退役前體驗過一次，也是相當開心；另一位航空迷蘿倫則是準備相當齊全，身上穿著波音紀念上衣，還自備迷你747模型要來跟本尊大合照。
▲華航今日舉辦747空中女王Farewell
▲華航今日舉辦747空中女王Farewell Party「后翼起飛」一日微旅行活動。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回。（圖／讀者提供）
▲機上旅客還很幸運的遇上富士山被笠雲覆蓋，就像戴上一頂白色帽子。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上旅客還很幸運的遇上富士山被笠雲覆蓋，就像戴上一頂白色帽子。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上旅客紛紛拿起相機、手機搶拍富士山。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上旅客紛紛拿起相機、手機搶拍富士山。（圖／記者陳致宇攝）
此外，旅客曾先生也在飛機經過富士山時，透過機上廣播與交往5年的女朋友求婚，空服員此時拿出預先準備好的花束及巧克力，讓楊小姐又驚又喜，開心地答應曾先生的求婚，現場立刻響起熱烈掌聲，在空中女王的見證之下，為彼此許下一生的承諾。
▲航空迷曾小姐表示，這是她第一次搭乘波音747客機，特地買來體驗。（圖／記者陳致宇攝）
▲航空迷曾小姐表示，這是她第一次搭乘波音747客機，特地買來體驗。（圖／記者陳致宇攝）
▲航空迷蘿倫特地穿著波音紀念上衣，還自備迷你747模型要來跟本尊大合照。（圖／記者陳致宇攝）
▲航空迷蘿倫特地穿著波音紀念上衣，還自備迷你747模型要來跟本尊大合照。（圖／記者陳致宇攝）
▲航程中特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下紀錄。（圖／記者陳致宇攝）
▲航程中特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下紀錄。（圖／記者陳致宇攝）
 
關鍵字

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.52%61.48%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
27%73%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.45%19.55%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
2.96%97.04%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀