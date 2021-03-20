告別空中女王！華航747退役飛行記錄　巧遇富士山戴白帽

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華航於1990年率先引進亞洲第一架747-400客機，過去30年來肩負著台灣銜接北美、歐洲及澳洲的重要橋樑，為高運量及長程航線主力機種，不過747客機4具發動機設計過於耗油，在環保及經濟的考量下，逐漸由波音777及空中巴士A350取代，目前國籍航空中，僅剩華航還有4架波音747-400客機，預計今年上半年陸續退役。
為讓旅客再次領略它的風采，華航今日舉辦747空中女王Farewell Party「后翼起飛」一日微旅行活動，安排於上午７時47分開放旅客報到，隨後在桃園機場第二航廈D6登機門精心打造專屬地面行程活動，包含參觀747客機各艙等拍照紀念及超大型747周邊商品抽獎扭蛋機等。此外，現場還準備了獨一無二的747拍貼機，滿足旅客許久未出國的各種心願。
這是波音747-400客機退役前的最後一趟載客飛行，吸引超過350名旅客參加活動，桃園機場觀景台也吸引眾多航空迷要來捕捉它的最後身影，航班於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午17時10分抵達桃園機場，華航也贈送每位旅客747模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋等好禮，航程中亦特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下紀錄。
航空迷曾小姐今日清晨5點就從新竹趕到機場排隊報到，這是她第一次搭乘波音747客機，雖然沒有機會真正出國，但可以在退役前體驗過一次，也是相當開心；另一位航空迷蘿倫則是準備相當齊全，身上穿著波音紀念上衣，還自備迷你747模型要來跟本尊大合照。
此外，旅客曾先生也在飛機經過富士山時，透過機上廣播與交往5年的女朋友求婚，空服員此時拿出預先準備好的花束及巧克力，讓楊小姐又驚又喜，開心地答應曾先生的求婚，現場立刻響起熱烈掌聲，在空中女王的見證之下，為彼此許下一生的承諾。