P聯盟／到場見證田浩帶隊奪勝 田本玉欣慰愛徒成長
記者黃建霖/台中報導
2021-03-20 19:28:12
由於主控高國豪腸胃炎，新竹街口攻城獅今(20)日嘗試了一個新的調度，結果反而讓4名控衛都有所發揮，特別是恩師田本玉到場觀賽的田浩，這場比賽打得更加有激情，幫助球隊拿下爭奪季後賽門票的關鍵戰。
田浩今天只有5分、3籃板，數據上並不是特別出色，但在第4節他在場上控制住節奏，穿針引線的同時，還完成幾次關鍵防守，讓球隊打出一波10:0的攻勢拉開比數，可說是今天奪勝的功臣之一。攻城獅本場比賽在台體大體育館和夢想家進行賽事，昔日曾在高苑工商執教過田浩的田本玉，今天也帶著家人到場觀賽，看到子弟兵的好表現，更是非常欣慰。「其實這個孩子很享受這樣子的舞台，如果多給他機會的話，相信他可以表現的更好。」田本玉賽後受訪時談起愛徒，臉上藏不住喜悅，「他是一個很有靈性的球員，很會帶動球隊，今天他上場的那些時間，也就是也是攻城獅拉開比數的時候。」對於田浩選擇提前進入職業聯盟，田本玉表示明顯還看得出他的身體仍是學生球員的模樣，但相信之後如果能得到更多上場時間磨練，將會在場上呈現出不同的樣子。而田浩則是笑說自己其實沒注意到老師坐在場邊，「現場聲音太大聲了，如果有聽到她熟悉的聲音，那可能會特別有感觸一點。」他賽後也特別去找田本玉敘舊，兩人也開心的攀談一陣子。「今天我前三節都坐在板凳，上去就是發揮自己長處，沒有想太多。」田浩表示，自己從學生時代開始，從來沒有坐過這麼久的板凳，因此如何保持「熱機狀態」是他還在學習的東西，現在有慢慢找到感覺。田浩今天打出精彩一戰，總教練林冠綸也給予肯定，「今天當國豪身體有問題時，林明毅和田浩在場上頂替了他的空缺，這是一場很大的團隊勝利。」