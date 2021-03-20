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旅遊泡泡將成行　連勝文：應推商務泡泡

新頭殼newtalk

2021-03-20 21:10:07

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
我國與帛琉將舉辦「旅遊泡泡」，首團將在4月1日出發。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今（20）天表示，出國玩還是其次，商務旅遊的需求才是現在最迫切需要解決的問題。強調疫苗才是邊境能否重開的真正關鍵，沒有疫苗，不管多少的旅遊小泡泡，都無法讓台灣恢復過去跨國經貿及旅遊的盛況。
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連勝文在臉書PO文指出，國內各種民調，都顯示出來多數民眾在鎖國一年多後，渴望出國的心情，也是帛琉旅遊泡泡的成行之因。然而，出國玩還是其次，商務旅遊的需求才是當前最迫切需要解決的問題。連勝文強調，現在該努力推動的應該是商務泡泡，尤其是與台灣經貿往來的亞洲各主要地區。
連勝文表示，從現實層面來看，在台灣沒有疫苗、台灣人民普遍沒有抗體的情況下，政府大概也不敢開放邊境，換句話說過去一年上千萬旅客來台的榮景，恐怕不知道要何年何月才能恢復。連勝文強調，有沒有疫苗才是真正的、邊境能否重開的關鍵。沒有疫苗，不管多少的旅遊小泡泡，都無法讓台灣恢復過去跨國經貿及旅遊的盛況。
連勝文指出，現在世界上主要國家都已經在推動疫苗護照，在沒有注射疫苗的情況下，即便全世界台灣主要經貿夥伴都對彼此開放，台灣人恐怕還是寸步難行，到時候不論當權者的內宣有多厲害，都無法掩飾因為缺乏疫苗導致鎖國，對台灣所造成的巨大傷害。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
國民黨智庫副董事長連勝文表示，出國玩還是其次，商務旅遊的需求才是現在最迫切需要解決的問題 圖：翻攝自連勝文臉書
國民黨智庫副董事長連勝文表示，出國玩還是其次，商務旅遊的需求才是現在最迫切需要解決的問題 圖：翻攝自連勝文臉書
 
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