UBA／了結遺憾！世新拚男女雙冠 教頭：要球員想才有用
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-20 21:57:32
5年前和「綠色神盾」松山高中踏進小巨蛋，抱憾收下亞軍，5年後的今天，陳建銘在UBA 4強戰攻下全隊最高20分，率世新男籃首度打進冠軍戰，誓言明天奪冠，彌補心中永遠的遺憾。
「那是心中永遠的遺憾。」陳建銘談起5年前的HBL冠軍戰仍記憶猶新，「到現在還沒重看那場比賽。」陳建銘高中時期身為松山重要後場戰力，曾隨隊連續站上小巨蛋舞台，104學年度不敵南山，無緣連霸，那是他最近一次走入小巨蛋。陳建銘今天三分球5投4中，攻下全隊最高20分，他笑說，「5年了，還好小巨蛋沒變。」大學就讀世新後，曾一度歷經低潮隨隊降至2級，去年他帶球隊寫下隊史最佳第6名，今年先破4強，再闖冠軍戰，盼能奪冠了結遺憾。 世新在複賽和義守鏖戰延長賽並以1分惜敗，好在今天第四節尾聲沒再被翻盤，世新教頭何正峰認為，外援守護籃板有功，但本土打得更好，「他們想贏，展現了拚勁，完美！」最後可能體能影響才出現亂流。世新男、女籃都打進明天冠軍戰，何正峰表示沒想過，雖然教練辛苦但球員在場上跑更累，很欣慰球員都很優秀，堅持拚戰，是生命共同體一起努力，「男女雙冠是目標，都走到這，說不想是騙人的，我也想，但我希望是球員比我更想才有用，畢竟球賽不是我在打，我相信我的球員都是100%全力拚戰。」