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NBA／詹皇右腳遭對手撞傷　湖人前鋒：那不是籃球動作

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-21 08:10:06

LeBron James右腳被撞到受傷
▲LeBron James右腳被撞到受傷。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯湖人今(21)日在主場以94:99不敵亞特蘭大老鷹，而且當家球星「詹皇」LeBron James還扭傷右腳踝。對此，球隊替補前鋒Montrezl Harrell也對於對方的行為作出評論。
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James在本場比賽第2節的一次進攻中，在一次爭搶球的過程中，被老鷹前鋒Solomon Hill給撞到右腳踝，隨後痛苦倒地，並不斷摸著自己的右腳踝，感覺相當不適。
Hill發推澄清自己並非故意，並且為James祈福，他寫道：「我永遠不會不尊重比賽，故意將一名球員弄成傷退……他知道這一點。那對我是唯一重要的事。祈禱他早日康復。」
不過對此，湖人球員卻有不同的看法，Harrell認為對方確實可能是無心之舉，但那個動作毫無疑問的有危險性，「那不是打籃球該有的動作，因為他必須穿過他的腿才能拿到球。」
「我不覺得他(Hill)是試圖傷害別人，但那種動作應該被所關注。我們在球員投三分時很快就有影片回放，但有球員做那種動作時卻沒有。」Harrell如此說道。另外，他還認為James超人般的身體以及過去強硬的表現，讓人們忘記他也是人。
目前，James右腳踝傷勢在經過X光檢查後確認為陰性，目前球隊還在等待MRI檢查結果。湖人總教練Frank Vogel對於他的傷情不願多做透露，僅表示在James缺席的情況下，球隊必須打出團隊籃球才能贏。
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