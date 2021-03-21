鋒面來襲氣溫驟降「10度」 氣象局：一路冷到週二
記者劉雅文/台北報導
2021-03-21 08:31:18｜2021-03-21 08:31:25
把握週末假期，不少民眾都想趁著好天氣出門走走，但是氣象局提醒，今（21）天清晨開始，受到鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地溫度下降，北部及東北部高溫僅18至20度，比昨天驟降10度左右。
其他地區白天高溫也略降，中部及花蓮約23至27度，南部及台東28、29度，隨著冷空氣南下各地越晚越冷，入夜後中部以北及東北部低溫下探13至15度，其他地區17至19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨氣象局表示，這波冷空氣將會持續至下週二（23日）清晨，週一北台灣整天氣溫偏低，週一及週二清晨北部東北部低溫只有13至14度，中部及東部15、16度，南部約17度左右，沿海空曠及近山區的平地可能更低一些。水氣方面，週一、週二因有中層水氣一波波通過，除北部及東半部地區有局部短暫雨之外，中部地區及南部山區也可能有零星短暫雨；週二（23日）白天起東北季風或大陸冷氣團將減弱，各地氣溫稍稍回升，除北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。下週四至下週六（25日至27日）風向為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區仍有零星短暫雨，但到了週末28日，東北季風又會稍稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。