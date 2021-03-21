AZ疫苗血栓疑慮　德國、挪威研究推測為免疫反應導致

《衛星通訊社》報導，挪威奧斯陸大學附設醫院（Oslo University Hospital）專家認為，接種AZ疫苗後形成的抗體，可能會觸發強烈的免疫反應，導致罕見的血栓和血小板低下的問題。早前挪威有3名醫護人員在接種疫苗後出現血栓，被送至奧斯陸大學附設醫院內治療。主治醫生霍爾姆（Pål Andre Holme）表示，這些患者在身體各個部位都發現了血塊，包括大腦、胃部，且經歷過內出血、血小板低下等症狀。霍爾姆認為，疫苗正是導致這些症狀的原因，「我們推測，這些症狀是強烈的免疫反應，且很有可能是在接種疫苗後形成」並解釋道，接種疫苗後人體產生一種抗體，這種抗體會觸發血小板而形成血栓。德國格賴夫斯瓦德大學醫院（Greifswald University Hospital）人員研究6起接種後出現血栓的患者，其中部分患者在接種後血小板數異常，因此形成血栓。在此研究基礎上，醫療團隊可以使用藥物幫助出現血栓的病人，但無法預防性的投藥。格賴夫斯瓦德大學教授格賴納赫（Dr. Andreas Greinacher）強調，「只有非常、非常少的人會出現這樣的併發症。而且如果真的出現，我們現在也知道如何治療病人了。」格賴夫斯瓦德大學醫院與德國血栓研究協會分享這份研究報告，學會因此更新患者接種疫苗的指導，提醒患者在接種AZ疫苗後，如果出現頭痛、頭暈或是視力模糊等症狀持續超過3天，應盡快尋求專業醫療協助。這份報告也預計將在未來幾天，與挪威奧斯陸大學的研究，一同在英國醫學期刊《刺胳針》上發表。雖然各國相繼通報接種AZ疫苗後出現不良反應，目前至少已有20個國家、地區宣布暫停接種，但世界衛生組織（WHO）與歐洲藥品管理局（EMA）皆強調AZ疫苗「安全有效」。※【NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。