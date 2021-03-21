中國軍方傳禁特斯拉？馬斯克：不可能！當間諜公司早被關
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-21 10:39:14
中國政府先前以國家安全為由，下令禁止美國電動車特斯拉（Telsa）的車輛接近軍方資產，引起外界關注。特斯拉創辦人、執行長以及「電音之王」（Technoking of Tesla）馬斯克（Elon Musk）出面回應，「特斯拉如果真是『車間諜』，公司早就關門了」對公司的資訊安全十分有信心。
據美國《CNBC》報導，有消息人士指週五（19）中國政府禁止特斯拉接近軍事資產，因為車輛用於收集自動駕駛數據的相機，可能會引起國家安全隱憂。這一消息在美中高層於阿拉斯加會談期間傳出，格外引起外界關注。特斯拉執行長馬斯克週六（20）在中國主辦的視訊論壇上表示，特斯拉生產的車如果在中國，或是任何地方，被利用從事間諜活動，那公司早就被關掉了，並強調特斯拉對資訊保密的重視。《路透社》引述消息指，中國政府認為對特斯拉進行安全評估，認為車輛上的感應器能夠記錄附近位置的影像，特斯拉可能藉此獲得車輛使用時間、經過的地點和方式等資訊，以及駕駛人的個人資訊、手機聯絡人名單等。中國政府擔憂這些數據可能會被回傳至美國，因此要求一些敏感機關不要駕駛特斯拉上班，或是直接禁止特斯拉進入辦公處。對於美中會談，馬斯克早前表態，希望世界上最大了兩個經濟體之間能夠建立更好的互信關係。《CNBC》報導指，中國現為全球最大的汽車、電動車市場，去年特斯拉在中國售出逾14.7萬輛車，佔全球銷量的30%。