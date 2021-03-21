中國沙塵今晚南下 全台空氣品質恐拉警報
記者劉雅文/台北報導
2021-03-21 10:53:14｜2021-03-21 10:53:20
把握週末假期，不少民眾都想趁著好天氣出門走走，但是氣象局提醒，今（21）天清晨開始，受到鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地溫度下降，甚至這波鋒面可能挾帶中國大陸沙塵南下，讓全台空氣品質拉警報。
根據環保署表示，未來一週，從今日晚間中國沙塵南下，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處中南部地區須留意污染物累積情形；23日東北季風或大陸冷氣團減弱，24日至25日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物可能累積；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請民眾要隨時留意最新空氣品質資訊。根據環保署空氣品質監測網觀測資料顯示，今天北部空氣品質良好，不過在南部地區，尤其是雲嘉南、高屏地區，是顯示紅色警戒，環保署表示，東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，污染物易累積，也因此環保署提醒當地民眾，應減少在戶外活動。另外，氣象專家吳德榮，今天在「三立準氣象．老大洩天機」也表示，今天強冷空氣南下，北台灣天氣將會轉為溼冷，預估晚間降驟到13度。今天北部、東半部有局部雨，中部山區偶有短暫降雨機率，其他地區氣溫也逐漸下降，提醒民眾要注意保暖。氣象局也表示，這波冷空氣將會持續至下週二（23日）清晨，週一北台灣整天氣溫偏低，週一及週二清晨北部東北部低溫只有13至14度，中部及東部15、16度，南部約17度左右，沿海空曠及近山區的平地可能更低一些。