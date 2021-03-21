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UBA／鏖戰延長賽！王竫婷轟31分　佛光逆轉文化奪季軍

記者鍾東穎/台北報導

2021-03-21 12:22:52｜2021-03-21 13:22:21

▲佛光王竫婷。（圖／大專體總提供）
▲佛光王竫婷下半場火力全開，全場攻下31分，率隊逆轉文化收下季軍。。（圖／大專體總提供）
富邦人壽UBA女子組季軍戰，文化大學今(21)日面對佛光大學浪費20多分領先，在正規賽最後14.8秒遭追平，進入一度延長賽，佛光王竫婷全場狂飆31分，率隊以90:85逆轉奪下季軍，文化一姊徐玉蓮新高37分白搭。
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文化昨天不敵台灣師大落入今天季軍戰，佛光則是敗給尋求2連霸的世新大學。文化徐玉蓮昨天攻下29分21籃板，驚人「雙二十」成績單，其中籃板為生涯新高。
今天延續好手感，徐玉蓮上半場再拿17分，加上學妹們今天終於恢復狀態，曾萱儀貢獻7分居次，鄭慧慈、丁芷容幫忙爭搶籃板也貢獻12分，聯手幫助文化再第二節攻下26:12拉開領先差距，上半場打完以44:26領先佛光。
第四節中段文化開始陷入亂流，頻頻發生失誤，佛光楊婉琳球衣見血下場，回來後和下半場火力全開的王竫婷接連切入得手，追到只差2分，剩下1分半鐘，徐玉蓮再度跳出，轉身上籃，接著劉倩伶追加兩分，但文化關鍵4罰都錯失，讓佛光李宜樺、王竫婷連拿4分追平。
最後14.8秒，文化握有球權，徐玉蓮跳投落空，佛光反到拿到最後一波1.46秒，前場球發出，楊婉琳籃下接到球位，可惜未能放進上演絕殺，還疑似受傷被人抱下場，雙方以77:77進入一度延長賽。
延長賽，李宜樺飄進三分球，佛光首度反超，文化僅靠徐玉蓮和大一鄭慧慈緊咬分差，最後王竫婷關鍵接連切入連拿4分，加上陳郁婷中距離跳投，拉開5分保險分，最終佛光以90:85逆轉收下季軍。
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