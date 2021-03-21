法國友台學者遭罵「小流氓」 法政學界怒批中國大使館
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-21 12:22:56
法國執政黨前進共和黨參議員李察（Alain Richard）近日正在計劃組團訪問台灣，傳出遭到中國駐法大使盧沙野阻撓，大使館甚至發表聲明要求法國和台灣有官方往來；近期中國大使館又辱罵法國學者邦達茲（Antoine Bondaz）「小流氓」引起法國學術、政界輿論反彈。
據法國《RFI》報導，法國戰略研究基金會（FRS）研究員邦達茲3月16日發表推特，批評中國大使館致函參議員李察（Alain Richard）的行為，是對法國民主制度的干預，強調國會議員有自由決定出訪計畫，北京、中國外交官無權介入。中國大使館官方推特在週五（19）截下邦達茲的推特發文，簡短的辱罵對方是「小流氓」。由於中國大使關封鎖了邦達茲的帳號，邦達茲是在友人的告知下才知道自己被罵。邦達茲同日（19）即發表推特回應，很榮幸被中國稱為「小流氓」，中方這些舉動凸顯在法國發動的假訊息、影響戰略。中國汙辱學者的行為也很軟弱，邦達茲表示，自己隨時能跟中國外交官進行公開辯論。法媒指，邦達茲時常對中國問題發表評論，其立場較為親台，因此遭到中國屢屢批評。邦達茲表示，大約一年前他的帳號就被中國駐法大使館列入黑名單。學者遭到中國大使館辱罵的事件，引起法國社會輿論，法國《世界報》19日報導，歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphel glucksmann）呼籲法國政府正面回應，召見中國大使警告中方「繼續放肆就滾回中國」；歐洲議員貝拉米（François-Xavier Bellamy）也呼籲法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表態譴責北京。法國參議員波義耳（Valérie Boyer）也表示，中國大使指如此辱罵學者，與法國重視的自由、平等、博愛以及尊重學術自由的價值背道而馳；法國知名政治學者博尼費斯（Pascal Boniface）也發文，表示雖然先前《世界報》對他不太友善，但很高興這次媒體站在法國學者的一方，表達對邦達茲的支持。