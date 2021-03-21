名家論壇》鄭照新／民進黨甩鍋核四也無助藻礁公投危機
文/鄭照新
2021-03-21 13:00:00
2021年3月18號，環保團體將逾70萬份「珍愛藻礁」公投案連署書送往中選會，標誌著藻礁公投連署受到社會前所未有的共鳴，為什麼藻礁公投連署過程可以取得如此大的成功？執政黨所稱的「政治介入」或有幾分道理，但其原因並非在野黨的介入，而在於執政黨運用政治力，在環團操守以及替代方案上操作負面議題，反而激起巨大反彈所致。
面對70萬份的連署送件，目前執政黨採取甩鍋核四，聚焦核四公投的策略，企圖轉移焦點，然而對於滅火藻礁議題，恐怕沒有作用。藻礁公投領銜人潘忠政老師，在將70萬份連署書送往中選會的記者會上，明確表示其「非核減煤」的立場，並且意味深長地表示：『政府應積極反思政策、召開聽證會釐清「謊言」，提出「替代方案」保護藻礁』，潘老師短短兩句話，道盡民進黨壓制藻礁公投策略失敗之處，為何民進黨不但沒有滅火，反而火上澆油。何謂潘忠政老師口中的「謊言」呢？政府刻意迴避欲蓋彌彰麥寮接氣站，協和接氣站，或者加速綠能建設等等可能替代方案，一昧以「增煤增核」為訴求來恐嚇環團，只會讓環團認為政府根本沒有誠意，加上綠營側翼這段期間對潘忠政老師以及環團人士抹紅抹黑，以7000萬工程費用，國民黨同路人，反年改甚至網路檢舉言論等惡意手法中傷這些立場獨立的運動人士，實際上使得執政黨錯失了與這些過往長期並肩作戰的環團人士和解溝通的黃金時間。而王美花部長先以增煤威脅台中鄉親，對於深受空汙危害擔心增煤的台中人，只會增加他們支持核四重啟的「配套意願」，民進黨又放出核四遷址台中這樣不合常理的風向企圖救援，原本想逼國民黨表態轉移焦點分化支持，反而弄巧成拙，更加激怒中部居民。事實上，國民黨對核能的態度理性而開放，未來的核技術連比爾蓋茲都認為是拯救氣候變遷的解藥，而核四是否重啟是可以討論的議題，交給人民作主已經是台灣公民社會普遍能接受的觀念，核四公投由民間發起的事實，也讓民進黨拉國民黨進入核四戰場的效果有限。民進黨牽拖核四而迴避提出替代方案，一方面對於環保人士沒有說服力，但無形中卻逼迫藻礁與核四這兩個原本可以分割的議題合流，讓部分支持藻礁的民眾連帶支持核四，而非害怕核四重啟所以不去投藻礁，因為對核四有疑慮的人，會認為牽拖核四只是政府無誠意規劃替代方案的藉口而已，這群人就算在核四重啟公投投下反對票，也絲毫不會動搖他們對藻礁公投的支持。其實民進黨對於藻礁議題的空戰技巧，與打贏選戰的模式並無不同，火力其實也沒減弱，為何這次在空戰上就左支右絀？因為民進黨雖然企圖攻擊國民黨，打的卻是過去的自己，打的是過去誓言要讓藻礁永存的蔡總統，是過去與環團站在一起的鄭文燦市長，背叛過去的自己之後，這次還說要「迎戰」藻礁公投，這也代表著蔡總統認為所有支持藻礁公投的人都是民進黨敵人，光是這一點，就足以讓過去支持民進黨的人心生不滿，離心離德。面對台灣電力短缺說法反覆，綠能進度嚴重落後，發電結構過於倚賴單一發電能源等問題，如果執政黨未能從壓制藻礁公投過程中所收到的反效果醒悟，持續在同樣的議題上甩鍋給國民黨或者核四公投，只想「迎戰」而非認真尋找替代方案自我反省，非但不能讓環團以及連署過程中發揮巨大作用的中間選民信服，恐怕終究要面對藻礁公投過關對執政黨的巨大衝擊，其失敗下場，必將為後世政治人物存有愚弄僥倖心理之警惕案例。●作者：鄭照新／國民黨文傳會副主委●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 [opinion@nownews.com](mailto:opinion@nownews.com)