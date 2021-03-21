美中會談楊潔篪發言成金句　商人印製T恤發愛國財

（中央社台北21日電）美中高層阿拉斯加會談剛落幕，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會中一席「中國人不吃這一套」成網路「金句」，腦筋動得快的商人把這句話印上T恤並販售，吸引不少中國民眾搶購。
中共官媒「人民日報」將楊潔篪在會中的開場發言，濃縮成「中國人不吃這一套，美國沒有資格居高臨下同中國說話」，並做成字卡在微博上分享，吸引許多中國網友轉發，這段話因此成了「金句」。據星島日報報導，有腦筋動得快的中國商人，抓緊機會大發愛國財，將這段話印在T恤、手機殼與背包，並公開販售。根據淘寶網的搜尋結果顯示，目前已有超過百件各式的「楊潔篪金句」商品上架，其中以T恤最多，每件的價格落在人民幣30元到60元（約新台幣130元到260元）之間，吸引不少愛國網友搶購，用人民幣將商品下架。此外，也有淘寶賣家宣稱可以依買家的手機型號，客製化金句手機殼，包含文字的字體、大小與位置；也有賣家製作後背包與手提袋販售。這件事也在微博上引起部分中國網友討論，有人支持這些賣家，稱其為愛國商人，但也有部分網友認為，他們假愛國之名行商業行為之實並不可取，應該抵制。除了金句字卡之外，人民日報也製作了一張1901年簽訂辛丑合約與2021年美中高層會談，名為「兩個辛丑年對比」的圖卡，藉此象徵經過120年，中國與西方國家的關係已經完全不同。這張圖卡同樣獲得大量中國網友轉發支持，並稱「過去的辛丑年是中國人的恥辱，現在的辛丑年是中國人的驕傲」。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1100321