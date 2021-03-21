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疫苗採購黑箱？蘇貞昌：勿因黨派利益因小失大

記者李春台／桃園報導

2021-03-21 13:47:31｜2021-03-21 14:12:38

蘇貞昌談疫苗採購黑箱
▲蘇貞昌表示，在買到疫苗、完成作業後，自然會將整個相關文件向國人公布，並接受立法院監督檢驗，請大家放心。（圖／記者李春台攝，2021.03.21）
立法院社福環衛委員會召委、國民黨籍立委陳玉珍以臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，引發朝野攻防。面對外界質疑採購疫苗的流程，行政院長蘇貞昌今（21）日受訪表示，千萬不要在這個向國外爭取疫苗的緊要時刻，因為國內意見或者黨派利益不同，違反了相關國際共同都遵守的規範，以致於買不到疫苗，無法保護國人健康，那就因小失大。
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蘇貞昌表示，政府對於疫苗的採購，都是非常嚴謹的程序，由相當多的醫衛、醫藥專家及法律專家共同組成，現在國際上各國都在搶疫苗，各製造疫苗廠商也都訂有保密協定，這是在國際契約以及國際作為規範中很正常的現象。
蘇貞昌表示，既然我們受這個保密協定的約制，都應該要嚴謹遵守，政府做事不但有很嚴謹的程序，而且在買到疫苗、完成作業後，自然會將整個相關文件向國人公布，並接受立法院監督檢驗，請大家放心。
蘇貞昌重申，千萬不要在向國外爭取疫苗的這個緊要時刻，因為國內意見不同，或者黨派利益不同，違反了相關國際共同都遵守的規範，以致於買不到疫苗，無法保護國人健康，那就因小失大。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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