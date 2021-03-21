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國際扶輪3462區年會　盧秀燕：感謝扶輪愛心未因疫情停歇

記者金武鳯/台中報導

2021-03-21 14:27:45

國際扶輪3462區年會　　盧秀燕：感謝扶輪愛心未因疫情停歇
▲國際扶輪3462區今天舉辦年會，台中市長盧秀燕以「輪內」出席，受到社友歡迎搶著合照。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.21)
國際扶輪3462地區第四屆年會，今（21）日在台中市中興大學惠蓀堂盛大登場，來自中彰投地區66社逾2000位扶輪社友及寶眷與會，台中市長盧秀燕以「內輪」身分出席，感謝扶輪愛心沒有因疫情停歇，付出更多心力關懷台灣這片土地。
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去年因疫情影響，3462地區開創先例，將年會改為線上直播，今年疫情趨緩，方才得以舉辦實體年會。今年國際扶輪年度主題「扶輪打開機會」，3462地區總監葉惟堯表示，雖然全球都受到新冠肺炎影響，造成各行各業受到不同程度衝擊，但也因為疫情為扶輪人帶來更多學習機會。
▲國際扶輪3462區年會今天登場，台中市長盧秀燕以「內輪」身分出席，希望社友多多協助與指教。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.21)
▲國際扶輪3462區年會今天登場，台中市長盧秀燕以「內輪」身分出席，希望社友多多協助與指教。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.21)
 
葉惟堯指出，疫情讓企業學習更彈性經營方式，用不同方式讓世界看見台灣，更在對抗疫情過程中學習謙卑，付出更多時間關懷台灣這塊土地，因此，扶輪愛心沒有因為疫情而停歇，包括與3461地區合辦扶輪日，集結5000位專業領域社友宣導兩性平權、根除小兒麻痺、環保議題及重視反毒等。
台中市長盧秀燕今天以「內輪」（扶輪寶眷）身分到現場，感謝各社持續付出關心，以實際行動幫助偏鄉教育資源，關懷弱勢家庭，愛心不落人後。
▲國際扶輪3462區年會，市長盧秀燕贊大多數人配合政府防疫措施，全程配戴口罩。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.21)
▲國際扶輪3462區年會，市長盧秀燕贊大多數人配合政府防疫措施，全程配戴口罩。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.21)
 
盧市長並贊許扶輪社辦大型年會，全力配合政府防疫措施，嚴格執行實名制登錄及體溫量測，參與人員大多全程戴上口罩，現場口罩萬紫千紅，形成活動另一個特色。
場地周邊並有近30個友誼商店，展示扶輪社友的各項商品。國際扶輪社長代表黃慶淵表示，由於疫情關係，許多過去經常出國在海外打拼的企業負責人，今年很難得的都留在國內，社友們利用今天共聚一堂，共同關心扶輪社會公益，也交換產業心得，期待國際疫情趨緩時，再為台灣經濟創造另一波奇蹟。
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