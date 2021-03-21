台南安心餐廳鳳梨入菜 好運旺來還可抽大獎

台南即將邁入鳳梨盛產季節，關廟、歸仁、山上、新化及龍崎等地產出的鳳梨，滋味酸甜適中，風味清香迷人，是不容錯過的當季鮮果，因此台南市政府邀集在地安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」，市長黃偉哲邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。

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黃偉哲表示，現在開始到五月中都是鳳梨的旺季，希望銷售上能達到一個合理的價格，尤其台南鳳梨的招牌不能打破，因此第一個安全不打折，有病蟲害及農業殘留的果品不能上市，第二個美味不打折，不能搶收趕上市，所以一定嚴格把關鳳梨品質，如果有破壞台南鳳梨名聲的情形發生，一定嚴格糾舉出來。

台南市政府看準春夏鳳梨「著時」香甜可口，推出鳳梨系列餐點，邀請民眾品嚐當令美味，已有30家在地安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」，以鳳梨入菜結合主廚創意，推出各式美味料理和創意調飲。黃偉哲表示「好運旺來餐」就是要讓大家來台南吃旺來好運來，並展現台南業者相挺台灣優質水果的決心。

▲民眾於3月22日至5月30日到安心餐廳用餐即可登錄發票參加抽獎（圖／記者林怡孜攝，2021,03,21）

觀旅局長郭貞慧指出，目前有30家安心餐廳業者善用在地當季新鮮食材，推出期間限定「好運旺來餐」，凡於3月22日至5月30日，到搭配本次活動的安心餐廳用餐，消費指定鳳梨餐點(不限金額)，即可登錄發票或收據參加抽獎。活動獎項包括Nintendo Switch主機+遊戲、台南市知名飯店住宿券、台南美食抵用券等，活動詳情請至台南旅遊網查詢(https://www.twtainan.net/go/K9b68neE)，總獎項超過100份，要讓遊客來台南玩得開心，吃得安心。