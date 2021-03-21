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避免走上不「鮭」路　黃偉哲：檢討「姓名條例」

記者鄭婷襄／台南報導

2021-03-21 14:33:27

黃偉哲
▲台南市長黃偉哲今（21）日上午到新光三越中山店推廣期間限定的「好運旺來餐」，被問到全台的「鮭魚」改名熱，黃偉哲認為若是因此造成公文書登錄不便或過度的行政負擔，希望中央能夠檢討「姓名條例」。（圖／台南市政府提供）
來自日本的連鎖壽司品牌「壽司郎」，日前推出名字中有「鮭魚」二字即可免費吃的優惠，全台吹起鮭魚改名潮，但「姓名條例」規範一生只有3次改名機會，為免民眾踏上改名不「鮭」路，台南市長黃偉哲今（21）日指出，人們對於自己的名字有決定的權利，但若造成過度的行政負擔，其實應該加以限制，希望中央能夠檢討「姓名條例」。
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黃偉哲表示，如果有人改名只為了得到一點蠅頭小利的話，每個人心中自有一把尺，可以私下不以為然，但是在正常的程序上，台灣是自由的國家，人們對於自己的名字、識別的標誌，有自己決定的權利，在法治的國家裡面是人民的權利，應該予以尊重，台灣是法治的社會，也是自由的國度，所以人民有改名的自由，但是要循一定的法制。
黃偉哲說，如果有人為了要吃鮭魚，或者是為了要吃特定的產品任意地改名字，就尊重現有的制度就是只能改三次，但現在也有人批評改名字實在太容易了，針對這部分也希望說中央能夠檢討「姓名條例」，如果造成過度的行政負擔，像是名字太多字造成很多公文書登錄不便的話，其實應該加以限制。
黃偉哲認為，應該要設定一定的門檻，以免造成改名浮濫，造成公文行政流程的負擔，而且這個部分，民眾可能吃鮭魚吃壽司賺到了幾千塊，但是將來如果改名改不回去，或者是自己跟朋友的困擾，甚至造成很多的行政負擔，這個損失可能是數倍甚至數十倍，所以奉勸要改名字的人還是要三思。
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