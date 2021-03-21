蘇貞昌、陳時中明7：40台大醫打疫苗 時間提早原因曝光
記者劉雅文/台北報導
2021-03-21 14:35:03｜2021-03-21 14:35:17
台灣首波AZ疫苗將從明（22）天上午陸續開打，行政院宣布院長蘇貞昌宣布，將在上午7點40分在台大醫院帶頭接種，中央流行疫情指揮中心今天下午召開臨時記者會，發言人莊人祥也證實，衛福部長陳時中，將會陪同蘇貞昌，也在明天上午一起接種疫苗。
另外，原先新北市長侯友宜，規劃明早8點前往亞東醫院視察疫苗施打狀況，見證「全台第一針」，但蘇貞昌隨後便公布決議更早來到台大醫院施打，對此莊人祥表示，蘇院長是不希望打擾其他醫院的施打情況，希望更早狀況下進行接種，避免影響民眾就醫跟醫護人員8點接種的情況。另外先前衛福部長陳時中曾透露，考慮防疫五月天中抽兩人施打疫苗，對此莊人祥笑答，他（陳時中）自己抽他自己去了呀，強調目前蘇院長跟部長外，還是以第一線專責醫護人員為接種優先。另外有媒體追問，新北市長侯友宜是否可以決定自行接種，莊人祥則解釋，侯友宜是會去視察，感謝他關心國內疫苗施打狀況，但他沒有說自己要打，還是醫護為優先。另外新北市長侯友宜提及，目前接收到配發的3800多劑疫苗，好像不太夠，對此莊人祥也解釋，目前配下去的疫苗數量，是根據各醫院所調查的資料，新北專責相關醫護，有意願的共有4000多人，但是因為僅有5家院所可以接種，所以先配發這5家院所有意願施打的數量，就是大約3800劑。另外他也強調，剩下的11家非合約醫事接種人員，之後會另外分配他們的疫苗，目前沒有不夠的地方，至於會不會有疫苗剩下打不完？莊人祥則回應，目前還是維持5萬7737人有意願接種，在符合名單的，都還是有自由選擇要不要接受AZ疫苗，指揮中心會看接種情形，決定要不要放寬其他層級醫事人員接種。
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