中國想做科技霸主 美智庫：催化拜登加強科技政策
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-21 15:23:10
中國政府提出的「十四五」規劃中，也包括提高科技創新、加強科技自主，並在兩會報告中直言關鍵技術「卡脖子」的問題必須解決。為了應對中國科技業上的挑戰，美國媒體報導，政府可能會推出冷戰以來最有利的產業政策，並試圖擺脫供應鏈對中國的依賴。
美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國將以循序漸進的方式，大膽投資以保持在科技領域上的領先地位；跨黨派國會議員也正在起草法案，計畫投入上千億美金協助科技革新。《美國之音》報導，華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）科技與國防政策研究員科欽（Klon Kitchen）指，中國想要在全球範圍內有效地保護和追求自己的利益，它需要成為幾個新興技術產業的領導者、甚至是唯一的領導者，如果中國想樹立他們尋求的那種國際影響力、並利用這種影響力，不可缺少這些科技產業中的領導地位。美國智庫外交關係協會指出，美國政府一般只會在應對危機、外部威脅時推動產業政策，例如1930年的羅斯福新政、二戰時期的工業動員，以及冷戰時期的美蘇太空競爭。中國繼續推動技術研發，美國如何應對希望超越自己的中國，是外界值得關注的決策轉折。美國智庫克倫普頓集團（Martin+Crumpton Group）戰略情報主管古戎（Reva Goujon）認為，中國在技術創新砸重金，也會催化美國提出政策推動技術革新，包括提高研發支出、加強投資篩選、提供稅收抵免等。最重要的是，美國社會，包括立法者、企業意識到現在是「大政府時代」，在大國競爭的環境下，維護國家安全利益不能僅僅依靠市場競爭的力量。但中國網路技術公司物聯網（IoT）技術科學家肖先生（化名）則認為，美國技術和美國企業主宰網路的時代已經是「明日黃花」，並認為下一個「淘金潮」將是物聯網的時代，而中國將成為萬物網路時代的科技主宰。肖先生指，中國政府最近在「十四五」規劃綱要草案中將雲計算（雲端運算）、大數據、物聯網、工業互聯網（網路）、區塊鏈、人工智能（AI）、虛擬現實（虛擬實境）和增強現實（擴增實境）定為「七大數字經濟重點產業」。計劃草案也提出至2025年，中國數字經濟核心產業的GDP佔比要從2020年的7.8%增長至10%；「戰略性新興產業」增加值佔GDP比重要超過 17%。