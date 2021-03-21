內在美藏3年！170長腿「惡女新人」崛起　IG千人變116萬

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25歲的韓智賢身高170公分、體重49公斤，畢業於韓國藝術綜合大學演技系，除了高顏值與姣好身材，更精通馬術、鋼琴與伽倻琴等樂器，多才多藝。她早前挑戰請夏《已經12點》舞蹈、拍攝婚紗畫報，都因為成名後掀起討論。韓智賢2017年演網路劇出道，2019年才首次參演電視劇，隔年10月接演《Penthouse上流戰爭》「朱夕京」一角聲名大噪，當時她IG粉絲追蹤數不到1萬，12月直接飆至10萬，迅速爆紅讓韓智賢不可置信，她之後每周都會記錄追蹤數，1月漲至30萬、2月70萬，3月12日正式突破100萬，截至目前已有116萬，突破百萬大關時，韓智賢特地發文感謝大家支持。她在《上流戰爭》飾演的角色雖然惡劣，但面對親情時的柔弱與倔強，以及模仿同學的瘋癲等演技，被網友封為是未來備受期待的新星。雖然韓智賢目前只演過2部電視劇，但她已跟孔劉、朴寶劍等大咖男神拍完電影《永生戰》，片中表現令人期待。
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