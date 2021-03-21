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內在美藏3年！170長腿「惡女新人」崛起　IG千人變116萬

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-21 15:37:50

▲身高170的韓智賢近期因《上流戰爭》爆紅，除了身高，身材、實力也很驚人。（圖／7am_st IG、韓智賢IG）
▲身高170的韓智賢近期因《上流戰爭》爆紅，除了身高，身材、實力也很驚人。（圖／7am_st IG、韓智賢IG）
韓劇《Penthouse上流戰爭》系列電視劇捧紅不少男女星，劇中「霸凌5人幫」之一的韓智賢，因故事搭上近期南韓演藝圈的霸凌風暴，意外備受討論。韓智賢飾演反派朱丹泰的女兒，惡女形象意外大圈粉，去年10月IG不到萬人追蹤，開播後只花5個月就飆到116萬，意外發她精通馬術、鋼琴與伽倻琴，舞蹈實力也不在話下，下部作品更是合作孔劉與朴寶劍的強檔大片《永生戰》，實力與魅力不容小覷。
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▲韓智賢在《上流戰爭》中的多變演技與造型，引起關注。（圖／SBS）
▲韓智賢在《上流戰爭》中的多變演技與造型，引起關注。（圖／SBS）
25歲的韓智賢身高170公分、體重49公斤，畢業於韓國藝術綜合大學演技系，除了高顏值與姣好身材，更精通馬術、鋼琴與伽倻琴等樂器，多才多藝。她早前挑戰請夏《已經12點》舞蹈、拍攝婚紗畫報，都因為成名後掀起討論。
韓智賢2017年演網路劇出道，2019年才首次參演電視劇，隔年10月接演《Penthouse上流戰爭》「朱夕京」一角聲名大噪，當時她IG粉絲追蹤數不到1萬，12月直接飆至10萬，迅速爆紅讓韓智賢不可置信，她之後每周都會記錄追蹤數，1月漲至30萬、2月70萬，3月12日正式突破100萬，截至目前已有116萬，突破百萬大關時，韓智賢特地發文感謝大家支持。
她在《上流戰爭》飾演的角色雖然惡劣，但面對親情時的柔弱與倔強，以及模仿同學的瘋癲等演技，被網友封為是未來備受期待的新星。雖然韓智賢目前只演過2部電視劇，但她已跟孔劉、朴寶劍等大咖男神拍完電影《永生戰》，片中表現令人期待。
▲▼韓智賢顏值高、身材好。（圖／7am_st
▲▼韓智賢顏值高、身材好。（圖／7am_st IG、韓智賢IG）
▲▼韓智賢顏值高、身材好。（圖／7am_st
▲▼韓智賢顏值高、身材好。（圖／7am_st
▲▼韓智賢顏值高、身材好。（圖／7am_st
▲韓智賢迅速爆紅，IG粉絲數只花5個月時間，從千人變116萬人追捧。（圖／韓智賢IG）
▲韓智賢迅速爆紅，IG粉絲數只花5個月時間，從千人變116萬人追捧。（圖／韓智賢IG）
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