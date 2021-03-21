UBA／倒數0天！徐玉蓮畢業作繳新高37分功成身退
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-21 15:48:03
UBA坐擁最多冠的文化大學今年力拚校史第20冠失利，今(21)日女子組季軍戰，「6朝元老」徐玉蓮狂轟37分創新高，可惜遭佛光大學在延長賽逆轉，一姊連2天哭成淚人兒，賽後總教練鄭慧芸也不捨落淚，並感謝她能功成身退了。
文化近3季主力球員畢業，或是提前加入WSBL，僅留就讀碩班的徐玉蓮帶領學妹，她透露去年決定續留時，手機下載了倒數天數的APP，提醒自己要珍惜大學的每一天，直到今天歸零，雖然不是最想要的結果，但仍充滿感謝。徐玉蓮昨天幾乎打滿全場，出賽38分，繳出驚人的29分21籃板，拚到快抽筋，仍敗給台師大，今天帶著左腿拉傷出賽，再轟全場最高37分，無奈1人難以撐起大局，小巨蛋連吞2敗也讓她連2天都抱憾流淚。 鄭慧芸賽後記者會上談起徐玉蓮也眼光泛淚哽咽，透露昨天賽後徐玉蓮傳訊息告訴她，要幫教練贏球，讓她覺得，「教練生涯中做的一切付出都值得了。」也透露內心掙扎是否要讓有拉傷的徐玉蓮繼續打，「幾度快哭出來，很捨不得。但她毫無保留撐到最後一秒鐘。」感謝她，現在可以功臣身退了。 徐玉蓮明年超齡，將結束UBA生涯，加入國泰女籃，徐玉蓮也感嘆，季軍戰結束的那一刻，有解脫的感覺，自己給自己很大壓力，現在終於能釋放。