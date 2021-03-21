美日會談關切台海緊張 岸信夫提自衛隊支援美軍助台
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-21 15:50:09
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）16日與日本外務大臣、防衛大臣進行拜登政府上任以來最高級別對談，美日會後發表聯合聲明，涉及對台灣議題的關切。日媒引述消息報導，美日雙方對台灣海峽緊張局勢表示關切，並確認雙方將在台灣出現突發事態時密切合作。
據日本《共同社》報導，多名日本政府內部消息指，日美防長面對面會談中，雙方共同關切美中緊張加劇下，台灣海峽發生不測事態的可能，雙方還確認了在台灣突發事態之際將密切合作。過去日本總是表示，希望兩岸以和平對話解決分歧，此次與美國一同在台灣議題上如此表態十分罕見。雖然美日政府會後的聯合聲明僅強調「台灣海峽的和平與穩定性」，但內部消息指出，防衛大臣岸信夫在會談中特別提及，中國軍機飛越台海中線的次數劇增，台灣與日本地理位置相近，若爆發衝突將會受到很大影響，必須探討自衛隊如何協助馳援台灣的美軍。美日雙方都認為台海緊張局勢可能導致武力衝突，《共同社》指，美方並未提出具體的應對措施，但日本政府內部有共識，台灣突發事態若放任不管，恐將發展為對日直接武力攻擊的「重要影響事態」正在探討能否發出保護美軍艦船和飛機的「武器等防護」命令。