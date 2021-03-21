P聯盟／沃克砍34分寫生涯新高 夢想家主場止敗屠猿
記者黃建霖/台中報導
2021-03-21 16:46:52｜2021-03-21 16:47:23
昨天敗給新竹街口攻城獅後，今(21)日福爾摩沙台新夢想家繼續在台體大體育館面對桃園領航猿的來訪，三節打完兩隊戰成平手，不過夢想家最終在末節挺住壓力，封鎖住對方的攻勢，加上本場剛回歸的老將楊敬敏打進關鍵一球，終場以107:100帶走勝利。
昨天在末節陷入得分荒，讓攻城獅用一波10:0的攻勢拉開比數，夢想家此役對上同樣是季後賽競爭者的領航猿，背負著必須贏球的壓力。此役雙方在開賽在適應籃框上都非常快，節奏打得相當明快，領航猿前5次出手都命中，加上施晉堯投完成「四分打」，迅速取得19:9領先；不過夢想家首節手感火燙，單節7顆三分球、其中杰倫就飆進5顆，加上沃克一次的勁爆灌籃，迅速追上比分，該節戰罷領航猿31:30僅剩1分領先。次節沃克又連飆進2顆三分球，一波8:0的攻勢，讓夢想家超前比分；領航猿該節因為受制對方防守強度加強，因此失誤開始增加，加上擋不住沃克的絕佳手感，單節讓他投進5顆三分球，半場打完主場軍以59:49領先。杰倫和沃克都投進5顆三分球，前者攻下19分，後者得到22分，夢想家團隊已經投進12顆三分球。下半場領航猿對於籃框的衝擊更加強烈，施晉堯和陳冠全等人跳了出來，將分差追到只剩5分，加上杰倫領到個人第5犯，讓夢想家陷入危機；客隊抓住這個機會，一波20:9的攻勢逆轉比數，所幸夢想家這裡希克斯跳了出來，靠著罰球咬住比數，三節打完兩隊76:76平手。末節杰倫重回場上，馬上就跳投得分，他回歸也讓夢想家進攻恢復活力，不過領航猿這裡也不斷利用傑克的身高優勢打點，戰況持續膠著；不過領航猿此時團隊犯規達到5次，夢想家靠著罰球取得優勢，在比賽剩下最後3分鐘時取得6分領先。暫停回來之後，領航猿把球交給傑克，他也大膽的在外出手，連續命中兩顆三分球，之後施晉堯也投進外線，讓分差只剩下2分。不過隨後李德威兩罰中一，楊敬敏籃下放進2分，鎖定勝利。沃克過去單場最高得分為33分，今天投進6顆三分球拿到34分，寫下生涯新高；杰倫20投11中砍下29分、14籃板、4助攻；希克斯15分、8籃板，林俊吉12分。領航猿傑克此役轟下37分、18籃板、4助攻和2阻攻，施晉堯投進3顆三分球，得到20分，陳冠全拿到11分，喬登10分。