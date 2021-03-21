批中國悖離事實　外交部：中華民國是主權獨立國家

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外交部指出，針對中方官員在會談中或其後有對台灣主權屬於中國的誤謬、扭曲說法，

些說法悖離事實，也違反台灣人民意志。

外交部強調，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。中華人民共和國從未統治台灣，而台灣也獨自存在於國際社會，這就是兩岸長久以來的事實和現狀。

外交部也說，無論中國政府如何扭曲其對台主張，都無法改變這事實，台灣人民只會更堅定對主權和民主的堅持，也會繼續和共享民主價值國家共同努力，維護並增進印太區域的和平、穩定與繁榮。