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UBA／健行僅季軍成失敗賽季　謝亞軒盼再次攜手林俊吉

記者鍾東穎/台北報導

2021-03-21 16:55:02

▲健行科大謝亞軒。（圖／大專體總提供）
▲健行科大謝亞軒UBA生涯最終戰攻下14分6籃板，健行力退義守收下季軍。（圖／大專體總提供）
UBA新生代霸主健行科大近4年囊括3冠，是UBA 4強移師台北小巨蛋舉行後，唯一沒有缺席的隊伍，今年只拿到季軍是近5年最差成績，賽後總教練劉孟竹說重話，「沒有打進冠軍算是失敗的球季。」
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自105學年度開始，健行連續5年晉級4強，不過今年飽受傷兵困擾，UBA本周結束後，兩大主力高承恩、簡廷兆下周就要動刀，新外籍生安科爾、大二後衛高錦瑋因傷幾乎都不能打，戰力受影響，4強敗給陣容完整的政大，今天擊敗義守收下季軍。
劉孟竹認為，「對於今年的健行來說，我們沒有打進冠軍戰，其實算是失敗的球季，當然非常難過，因為很心疼球員，我們球員除了真的不能打的，很多都是帶傷上陣。」希望這段日子好好休養，明年要回屬於他們的冠軍榮耀。
「在小巨蛋好像沒有一場球打好。」5屆學長謝亞軒昨天4強熄火，他坦言，其實很氣自己沒有發揮，今天早上4點多醒來，才意識到真的輸了，「各種回憶湧上心頭，UBA的最後一場球，很感慨也很捨不得。」
昔日健行戰友林俊吉畢業後加盟P. LEAGUE+球隊，謝亞軒表示還在思考未來方向，但不會留校了，看著阿吉在職業場上越打越好，他「無比感動」也透露兩人幾乎每場比賽，賽後都會開檢討會，互相提點，盼未來有機會當隊友。
▲健行科大收下季軍。（圖／大專體總提供）
▲健行科大收下季軍。（圖／大專體總提供）
 
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