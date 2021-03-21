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親密舉動再掀議！侯佩岑媽對女婿說：愛你　名嘴分析原因

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-21 17:20:35

▲粘嫦鈺認為（左）林月雲跟女婿關係好，但一些親密舉動讓人匪夷所思。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）
▲粘嫦鈺（左）認為，就算林月雲跟女婿感情好，但一些親密舉動讓人匪夷所思。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）
侯佩岑與老公黃伯俊、媽媽林月雲參加大陸節目《婆婆和媽媽》，林月雲過往與侯世宏、邱嘉雄的情史再浮上檯面，掀起全台高度關注。名嘴粘嫦鈺在《新聞挖挖哇！》表示，就算林月雲跟女婿感情好，但十指緊扣和常說「愛你喔」等行為很不妥，認為林月雲主導權強勢，以及人生欠缺一場婚禮，才會有此舉。
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▲林月雲跟女婿感情好。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）
▲林月雲跟女婿感情好。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）
侯佩岑2011年與黃伯俊遠赴峇厘島結婚，回台時林月雲站女兒與女婿中間，一手挽著侯佩岑，一手十指緊扣黃伯俊，畫面讓眾人吃驚，近期再掀起討論。
名嘴粘嫦鈺在《新聞挖挖哇！》回憶當年，當時看到林月雲站C位非常吃驚，認為主角是侯佩岑與黃伯俊，媽媽應該要在後面、甚至不要出現才對，明知道有記者還十指緊扣，舉動讓人匪夷所思。粘嫦鈺不覺得林月雲是因為緊張害怕沒信心，單純只是一種宣示，「我女兒找到好老公，不像我歹命」，更分析林月雲的心態，應該是沒當過新娘、走過紅毯，欠缺一個婚禮才會這樣。
粘嫦鈺還提到，林月雲跟女婿關係親密的程度，就連侯佩岑都不知道，是透過《婆婆和媽媽》才發現老公私下很常找媽媽問事情。更說道林月雲認為有愛就要說，所以侯佩岑當年生產提到老公貼心，林月雲就對女婿表示「愛你喔」。
▲粘嫦鈺覺得岳母對女婿說「愛你喔」很奇怪。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）
▲粘嫦鈺覺得岳母對女婿說「愛你喔」很奇怪。（圖／新聞挖挖哇！YouTube）
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