AZ疫苗明天開打！接種地圖上線 全台57家醫療院所一次看
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-21 17:32:02｜2021-03-21 17:46:11
AZ疫苗即將在明（22）日開打，將由行政院長蘇貞昌與衛福部長、流行疫情指揮中心指揮官陳時中在7點40分帶頭施打，緊接8點將會是醫護人員接種AZ疫苗，疫情指揮中心更在疾管署網站設置疫苗接種地圖「COVID-19防治一網通」，未來民眾可以透過地圖查詢離自己最近的接種點，接種後也能透過系統回報健康狀況。
首批牛津AZ疫苗在全台的接種點，總共有57間醫療院所，其中以台北市有9家為最多，其次為台中市6家、桃園市5家，新北市、新竹縣、台南市、高雄市各有4家，其餘縣市僅有1到2家醫療院所作為接種點。指揮中心指出，AZ疫苗接種地圖功能與「流感防治一網通」類似，公布的內容主要是讓大家了解到這57家院所是分佈在各縣市的哪裡，採用圖示的方式方便大家搜尋，未來民眾可以透過地圖查詢離自己最近的接種點，接種後也能透過系統回報健康狀況。指揮中心也表示，首批AZ疫苗優先接種對象為醫護人員，目前尚未開放民眾施打AZ疫苗，所以民眾無法自行前往醫院接種，未來開放後，會再推出更便民的預約接種方式。AZ疫苗接種地圖「COVID-19防治一網通」全台縣市首批接種醫院分佈：台北市9家國立臺灣大學醫學院附設醫院、台北榮民總醫院、台北長庚紀念醫院、新光吳火獅紀念醫院、振興醫院、辜公亮基金會和信治癌中心醫院、臺北醫學大學附設醫院、台北市立萬芳醫院、台北市立聯合醫院和平院區基隆市1家基隆長庚紀念醫院新北市4家亞東紀念醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕紀念醫院、衛福部雙和醫院桃園市5家衛福部桃園醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務、林口長庚紀念醫院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院新竹市2家台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院新竹縣2家榮民總醫院新竹分院、東元綜合醫院苗栗縣1家大千綜合醫院台中市6家衛福部台中醫院、台中榮民總醫院、光田綜合醫院、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院南投縣2家台中榮總埔里分院、竹山秀傳醫院彰化縣2家衛福部彰化醫院、彰化基督教醫院雲林縣1家台大醫院雲林分院嘉義縣1家嘉義長庚紀念醫院嘉義市1家嘉義基督教醫院台南市4家衛福部台南醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、安南醫院高雄市4家高雄榮民總醫院、高雄市立小港醫院、高雄長庚紀念醫院、義大醫院屏東縣2家衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院宜蘭縣2家陽明交通大學附設醫院、羅東聖母醫院台東縣1家台東馬偕紀念醫院花蓮縣2家花蓮慈濟醫院、門諾醫院金門縣1家衛福部金門醫院連江縣1家連江縣立醫院澎湖縣1家三軍總醫院澎湖分院
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