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AZ疫苗明天開打！接種地圖上線　全台57家醫療院所一次看

記者孫唯容/綜合報導

2021-03-21 17:32:02｜2021-03-21 17:46:11

AZ疫苗
▲疫情指揮中心在疾管署網站設置疫苗接種地圖「COVID-19防治一網通」，未來民眾可以透過地圖查詢離自己最近的接種點，接種後也能透過系統回報健康狀況。（圖／美聯社／達志影像）
AZ疫苗即將在明（22）日開打，將由行政院長蘇貞昌與衛福部長、流行疫情指揮中心指揮官陳時中在7點40分帶頭施打，緊接8點將會是醫護人員接種AZ疫苗，疫情指揮中心更在疾管署網站設置疫苗接種地圖「COVID-19防治一網通」，未來民眾可以透過地圖查詢離自己最近的接種點，接種後也能透過系統回報健康狀況。
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首批牛津AZ疫苗在全台的接種點，總共有57間醫療院所，其中以台北市有9家為最多，其次為台中市6家、桃園市5家，新北市、新竹縣、台南市、高雄市各有4家，其餘縣市僅有1到2家醫療院所作為接種點。
指揮中心指出，AZ疫苗接種地圖功能與「流感防治一網通」類似，公布的內容主要是讓大家了解到這57家院所是分佈在各縣市的哪裡，採用圖示的方式方便大家搜尋，未來民眾可以透過地圖查詢離自己最近的接種點，接種後也能透過系統回報健康狀況。
指揮中心也表示，首批AZ疫苗優先接種對象為醫護人員，目前尚未開放民眾施打AZ疫苗，所以民眾無法自行前往醫院接種，未來開放後，會再推出更便民的預約接種方式。
AZ疫苗接種地圖「COVID-19防治一網通」全台縣市首批接種醫院分佈：
台北市9家
國立臺灣大學醫學院附設醫院、台北榮民總醫院、台北長庚紀念醫院、新光吳火獅紀念醫院、振興醫院、辜公亮基金會和信治癌中心醫院、臺北醫學大學附設醫院、台北市立萬芳醫院、台北市立聯合醫院和平院區
基隆市1家
基隆長庚紀念醫院
新北市4家
亞東紀念醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕紀念醫院、衛福部雙和醫院
桃園市5家
衛福部桃園醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務、林口長庚紀念醫院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院
新竹市2家
台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院
新竹縣2家
榮民總醫院新竹分院、東元綜合醫院
苗栗縣1家
大千綜合醫院
台中市6家
衛福部台中醫院、台中榮民總醫院、光田綜合醫院、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院
南投縣2家
台中榮總埔里分院、竹山秀傳醫院
彰化縣2家
衛福部彰化醫院、彰化基督教醫院
雲林縣1家
台大醫院雲林分院
嘉義縣1家
嘉義長庚紀念醫院
嘉義市1家
嘉義基督教醫院
台南市4家
衛福部台南醫院、成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、安南醫院
高雄市4家
高雄榮民總醫院、高雄市立小港醫院、高雄長庚紀念醫院、義大醫院
屏東縣2家
衛福部屏東醫院、屏東基督教醫院
宜蘭縣2家
陽明交通大學附設醫院、羅東聖母醫院
台東縣1家
台東馬偕紀念醫院
花蓮縣2家
花蓮慈濟醫院、門諾醫院
金門縣1家
衛福部金門醫院
連江縣1家
連江縣立醫院
澎湖縣1家
三軍總醫院澎湖分院
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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