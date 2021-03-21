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青青誤當放火姊妹淘　仙人跳案後慘遭撂話性侵

記者羅凌筠/台北報導

2021-03-21 18:19:43

▲青青力撇仙人跳污名。（圖／讀者提供）
▲青青力撇仙人跳污名。（圖／讀者提供）
網紅青青去年捲入仙人跳YouTuber放火事件，時隔6個月，今（21）日出面還原來龍去脈，她帶放火回家不是第一回，前次「他還開玩笑的穿起我的真理褲，問我說『我漂亮嗎？』我還以為他是姊妹」，所以後來再帶放火回家，才會跟陳男說是帶姊妹。
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▲放火不願對裸照事件多做回應。（圖／放火IG）
▲放火已獨不回青青訊息。（圖／放火IG）
青青當時沒有告訴放火自己已有男友，因為認識陳男半年，交往甜蜜期只有3天，情人節前夕，她問陳男是否要一起過情人節？對方叫她自己去找別人，「因為上一段感情分手時，對方也是說過類似的話，所以我自己的認知上就覺得是一種分手的意思」。
那晚放火來她家，結果陳男帶人闖進家裡，強行要她離開住處，私下逼迫放火拍裸照、簽本票。事後，放火對陳男提告妨礙自由，經法院審理後，傳喚青青以證人身分，進行訊問，經過監視器佐證，證實青青本人並不在現場，所以法院也排除了她是嫌疑人的身分。
▲青青相信法律會還給自己清白。（圖／青青IG）
▲青青當上班族收入砍半。（圖／青青IG）
青青為此演藝工作銳減，只要PO出任何照片，都會被酸簽本票的事，2個月足不出戶，還聽說陳男威脅要找人輪流侵犯她。幸好，遇到活動公司老闆給她一份安定工作，負責房屋設計、網路行銷、實體活動、電商等業務，月領5萬，是JKF女模收入的一半，後來她只在法院見到放火，全程沒有互動，她傳訊約他參加生日會，希望當眾向他道歉，但放火已讀不回。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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