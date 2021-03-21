3大族群禁打AZ疫苗！服用避孕藥、荷爾蒙治療者暫緩接種
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-21 18:34:26
首批運抵台灣的AZ疫苗17日已完成封緘，明（22）日即將開打，AZ疫苗在多國皆傳出嚴重不良反應，日前流行疫情指揮中心召開專家會議討論，也參酌歐洲藥品管理局相關決議，匡定出「3大族群嚴禁施打」，也建議施作部分血液相關治療的民眾暫緩接種，呼籲民眾接種前應與醫師討論評估相關風險後再接種。
歐洲藥品管理局18日表示，AZ疫苗的益處大於風險，沒有發現疫苗的批次問題或質量問題，「雖然現在還不能完全確定地排除與血栓事件的關聯性」，隨後流行疫情指揮中心19日也指出，目前沒有明確的科學證據顯示接種疫苗引起血栓的相關性，但也無法完全排除疫苗可能與非常罕見的瀰漫性血管性凝固(DIC)合併血小板低下不良事件有關。因此，指揮中心表示，「服用避孕藥」與接受「荷爾蒙治療」為引起血栓的危險因子，建議現階段前述對象先暫緩接種。指揮中心也說，民眾有血小板減少或任何凝血異常，像是血友病者、免疫功能不全者，包括接受免疫抑制劑治療，以及懷孕、可能懷孕或正在哺乳的女性等，應謹慎評估施打效益以及風險再決定是否施打。指揮中心強調，3大族群嚴禁施打AZ疫苗，包含第一，對疫苗所含成份過敏者，第二，施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者，第三，18歲以下青少年，這3大族群不可施打AZ疫苗。另外，指揮中心提醒，有急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染狀況者則暫緩施打，接種疫苗後若14天內出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑等症狀，應立即就醫。